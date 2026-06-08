Pyłek kwiatowy wycofany ze sklepów Rossmann

Sieć Rossmann wskazuje, że w wyniku badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w określonej poniżej partii pyłku kwiatowego.

Alkaloidy pirolizydynowe (AP) to toksyny naturalnie występujące w różnych gatunkach roślin.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów - czytamy w ostrzeżeniu.

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Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik 200 g,

Data minimalnej trwałości: 20/01/2028

Numer partii: 20/01/2028 7/4

Producent: Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o. o., 33-331 Stróże 235

Rossmann wycofuje ze sprzedaży pyłek kwiatowy / fot. rossmann.pl INTERIA.PL/Informacja prasowa

Producent rozpoczął procedurę wycofania produktu z rynku i informowanie odbiorców kwestionowanego towaru. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu wszczął kontrolę w Gospodarstwie Pasiecznym "Sądecki Bartnik", podczas której przeprowadzono identyfikacje kwestionowanej partii, stwierdzono brak kwestionowanego towaru na magazynie podmiotu, ustalono odbiorcę pyłku.

Rossmann apeluje do konsumentów

Osoby posiadające pyłek opisany w komunikacie, nie powinny go spożywać.

Odcinek 2 INTERIA.PL