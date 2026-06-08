Pilne wycofanie ze sklepów Rossmann w całej Polsce. Nie spożywaj pod żadnym pozorem
Sieć sklepów Rossmann wydała ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży partii pyłku kwiatowego. W produkcie wykryto wysoki poziom alkaloidów pirolizydynowych.
Pyłek kwiatowy wycofany ze sklepów Rossmann
Sieć Rossmann wskazuje, że w wyniku badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w określonej poniżej partii pyłku kwiatowego.
Alkaloidy pirolizydynowe (AP) to toksyny naturalnie występujące w różnych gatunkach roślin.
Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów - czytamy w ostrzeżeniu.
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Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik 200 g,
Data minimalnej trwałości: 20/01/2028
Numer partii: 20/01/2028 7/4
Producent: Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" Sp. z o. o., 33-331 Stróże 235
Producent rozpoczął procedurę wycofania produktu z rynku i informowanie odbiorców kwestionowanego towaru. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu wszczął kontrolę w Gospodarstwie Pasiecznym "Sądecki Bartnik", podczas której przeprowadzono identyfikacje kwestionowanej partii, stwierdzono brak kwestionowanego towaru na magazynie podmiotu, ustalono odbiorcę pyłku.
Rossmann apeluje do konsumentów
Osoby posiadające pyłek opisany w komunikacie, nie powinny go spożywać.