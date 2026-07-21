Pilne wycofanie ze sklepów Rossmann w całej Polsce. Nie spożywaj pod żadnym pozorem
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Wskazano w nim m.in. na przekroczenie dopuszczalnego poziomu pochodnych dwutlenku siarki w płatkach kokosowych oferowanych w sklepach sieci Rossmann. Wadliwy produkt wycofano ze sprzedaży.
Płatki kokosowe wycofane ze sprzedaży
GIS wskazuje, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu pochodnych dwutlenku siarki oraz niezastosowania elementów wyróżnienia za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła na etykiecie produktu substancji alergennej - dwutlenku siarki.
Zgodnie z oceną ryzyka przygotowaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów.
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Spożycie produktu przez osoby z alergią na siarczyny może wywołać reakcję alergiczną.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt: KOKOS chrupiące płatki, 45 g, marki: LEO good foods
Numer partii: VN/II/26
Najlepiej spożyć przed: 01.05.2027
Dystrybutor: SNS Foods Sp. z o.o., Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź
Sprzedawca: Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź
SNS Foods Sp. z o.o. oraz Rossmann SDP Sp. z o.o. uruchomiły procedurę wycofania z obrotu handlowego zakwestionowanej partii produktu - dodaje GIS. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.
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GIS apeluje do konsumentów
Konsumenci, którzy posiadają płatki kokosowe opisane w komunikacie, nie powinni ich spożywać.
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