Wyrób mięsny z bardzo groźną bakterią

GIS informuje, że w wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność Listeria monocytogenes w jednej z pięciu próbek produktu o nazwie "metka łososiowa kiełbasa surowa metka" oraz produktu "metka brunszwicka kiełbasa surowa metka".

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

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Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Metka łososiowa kiełbasa surowa metka

Numer partii: 1R808070707

Termin przydatności do spożycia: 01.08.2026 r.

Producent: Madej Wróbel Sp. z o.o., Oddział Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Mława, WNI 14130301

Nazwa produktu: Metka brunszwicka kiełbasa surowa metka

Numer partii: 1R808070707

Termin przydatności do spożycia: 27.07.2026 r.

Producent: Madej Wróbel Sp. z o.o., Oddział Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Mława, WNI 14130301

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Eksperci z GIS wskazują, że producent Madej Wróbel Sp. z o.o. wprowadził działania dotyczące wycofania asortymentu z rynku, powiadamiając kontrahentów o zaistniałej sytuacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie prowadzi postępowanie wyjaśniające u producenta oraz zakazał produkcji wskazanego produktu do czasu przedłożenia planu naprawczego i jego zatwierdzenia przez Inspekcję Weterynaryjną.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania.

GIS apeluje do konsumentów

Konsumenci posiadający produkty opisane w ostrzeżeniu, nie powinni ich spożywać. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

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