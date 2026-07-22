Pilne wycofanie ze sklepów w całej Polsce. Pod żadnym pozorem nie używaj
Przedstawiciele sieci sklepów Tedi opublikowali najnowszy komunikat, w którym informują o pilnym wycofaniu ze sprzedaży patelni typu wok. Z naczynia podczas gotowania może odrywać się powłoka i przenikać do żywności, co z kolei stanowi zagrożenie dla zdrowia.
Uwaga na wadliwe patelnie z sieci Tedi
Z sieci sklepów Tedi w trybie pilnym ze sprzedaży wycofano patelnię typu wok. W ostrzeżeniu czytamy, że testy wykazały ryzyko odklejenia się od patelni powłoki nieprzywierającej, której cząsteczki mogą przenikać do żywności.
Spożycie jedzenia zanieczyszczonego powłoką nieprzywierającą z patelni może być bardzo groźne dla zdrowia.
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Produkt ten był dostępny w sprzedaży od 27.01.2026 r. do 17.07.2026 r.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Patelnia typu wok
Nr artykułu: 95731003421000000800
Cena: 37 zł
Tedi apeluje do klientów
Osoby posiadające patelnię opisaną w ostrzeżeniu nie powinny jej używać. Produkt można zwrócić w sklepie Tedi lub wymienić na inny o tej samej wartości.
Warto wiedzieć: Natychmiastowe wycofanie ze sprzedaży. Nie używaj pod żadnym pozorem. Wskazano na ołów