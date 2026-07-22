Uwaga na wadliwe patelnie z sieci Tedi

Z sieci sklepów Tedi w trybie pilnym ze sprzedaży wycofano patelnię typu wok. W ostrzeżeniu czytamy, że testy wykazały ryzyko odklejenia się od patelni powłoki nieprzywierającej, której cząsteczki mogą przenikać do żywności.

Spożycie jedzenia zanieczyszczonego powłoką nieprzywierającą z patelni może być bardzo groźne dla zdrowia.

Czytaj także: Pilne wycofanie wędliny ze sklepów w Polsce. Zawiera bardzo groźną bakterię

Produkt ten był dostępny w sprzedaży od 27.01.2026 r. do 17.07.2026 r.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Patelnia typu wok

Nr artykułu: 95731003421000000800

Cena: 37 zł

Sieć Tedi wycofuje ze sprzedaży wadliwą patelnię typu wok INTERIA.PL/Informacja prasowa

Tedi apeluje do klientów

Osoby posiadające patelnię opisaną w ostrzeżeniu nie powinny jej używać. Produkt można zwrócić w sklepie Tedi lub wymienić na inny o tej samej wartości.

Warto wiedzieć: Natychmiastowe wycofanie ze sprzedaży. Nie używaj pod żadnym pozorem. Wskazano na ołów





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat