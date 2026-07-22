Pilne wycofanie ze sklepów w całej Polsce. Pod żadnym pozorem nie używaj

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Przedstawiciele sieci sklepów Tedi opublikowali najnowszy komunikat, w którym informują o pilnym wycofaniu ze sprzedaży patelni typu wok. Z naczynia podczas gotowania może odrywać się powłoka i przenikać do żywności, co z kolei stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Niebieski koszyk z logo TEDi trzymany przez osobę w alejce sklepu, widoczne półki z asortymentem.
Sieć Tedi opublikowała ostrzeżenie skierowane do klientów123RF/PICSEL

Uwaga na wadliwe patelnie z sieci Tedi

Z sieci sklepów Tedi w trybie pilnym ze sprzedaży wycofano patelnię typu wok. W ostrzeżeniu czytamy, że testy wykazały ryzyko odklejenia się od patelni powłoki nieprzywierającej, której cząsteczki mogą przenikać do żywności.

Spożycie jedzenia zanieczyszczonego powłoką nieprzywierającą z patelni może być bardzo groźne dla zdrowia.

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Produkt ten był dostępny w sprzedaży od 27.01.2026 r. do 17.07.2026 r.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Patelnia typu wok

Nr artykułu: 95731003421000000800

Cena: 37 zł

Wok z czarną powłoką i drewnianą rękojeścią, owinięty papierowym paskiem informacyjnym.
Sieć Tedi wycofuje ze sprzedaży wadliwą patelnię typu wokINTERIA.PL/Informacja prasowa

Tedi apeluje do klientów

Osoby posiadające patelnię opisaną w ostrzeżeniu nie powinny jej używać. Produkt można zwrócić w sklepie Tedi lub wymienić na inny o tej samej wartości.

Warto wiedzieć: Natychmiastowe wycofanie ze sprzedaży. Nie używaj pod żadnym pozorem. Wskazano na ołów

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Łukasz Piątek
Łukasz Piątek


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