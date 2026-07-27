Popularny napój wycofany z Auchan
W najnowszym komunikacie, który pojawi się się na stronie Auchan Polska czytamy, że firma AriZona Europe Cooperattef U.A poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży partii produktu "Arizona Orginal Green Tea with Honey 450 ml butelka PET".
"W wyniku działań urzędowych Inspekcji Sanitarnej w kilku butelkach napoju Arizona Green Tea 0,45 l stwierdzono nieprawidłowości w ocenie organoleptycznej - zmieniony kolor (bezbarwny), chemiczny zapach, piekący, gorzkawy smak" - wskazano.
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Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: ARIZONA ORGINAL GREEN TEA with HONEY 450 ml butelka PET
Numer partii: LOT0409
Data minimalnej trwałości: 10.2027
Producent: AriZona Europe Cooperattef U.A. PO Box15678 1001 ND, Amsterdam, the Netherlands
Kod EAN: 0613008776640
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Auchan apeluje do konsumentów
Osoby, które posiadają napój opisany w ostrzeżeniu, nie powinny go spożywać. Produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został kupiony.
Warto wiedzieć: Tedi z ostrzeżeniem ws. produktu. Pod żadnym pozorem nie używaj