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Pilne wycofanie ze sklepów w Polsce. "Natychmiast zaprzestań używania"

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Przedstawiciele sklepów TK Maxx opublikowali najnowszy komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży jednego z produktów. Mowa o skórzanej torebce, w której wykryto zbyt wysoki poziom chromu. "Jeśli produkt ten został zakupiony, należy natychmiast zaprzestać jego używania" - apeluje sieć.

Logo T.K.Maxx na czerwonym tle przy wejściu do sklepu.
TK Maxx pilnie wycofuje ze sprzedaży torebkę skórzaną123RF/PICSEL

TK Maxx wycofuje ze sprzedaży torebkę

TK Maxx w ostrzeżeniu informuje, że z oferty sprzedażowej pilnie wycofano torebkę skórzaną w kolorze czarnym marki Brampton. Testy wykazały, że poziom chromu w produkcie przekracza dopuszczalny limit określony przepisami.

Torebka była w sprzedaży w sklepach TK Maxx od grudnia 2025 r. do maja 2026 r.

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Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Skórzana torebka marki Brampton w kolorze czarnym

Numer produktu: 65306

Czarna torebka z krótkimi uchwytami, ozdobiona metalową kłódką na środku i subtelnymi ćwiekami przy rączkach.
TK Maxx informuje o pilnym wycofaniu ze sprzedaży jednej z torebek / fot. tkmaxx.plINTERIA.PL/Informacja prasowa

TK Maxx apeluje do klientów

"Jeśli produkt ten został zakupiony, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zwrócić go do dowolnego sklepu TK Maxx. Poinformuj swoich znajomych i rodzinę o wycofaniu produktu z rynku" - wskazuje sieć.

Konsumenci otrzymają pełny zwrot pieniędzy lub możliwość wymiany produktu na inny.

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