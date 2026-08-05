TK Maxx wycofuje ze sprzedaży torebkę

TK Maxx w ostrzeżeniu informuje, że z oferty sprzedażowej pilnie wycofano torebkę skórzaną w kolorze czarnym marki Brampton. Testy wykazały, że poziom chromu w produkcie przekracza dopuszczalny limit określony przepisami.

Torebka była w sprzedaży w sklepach TK Maxx od grudnia 2025 r. do maja 2026 r.

Czytaj także: Pilne wycofanie ze sprzedaży pasty do zębów. Natychmiast przestań używać

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Skórzana torebka marki Brampton w kolorze czarnym

Numer produktu: 65306

TK Maxx informuje o pilnym wycofaniu ze sprzedaży jednej z torebek / fot. tkmaxx.pl INTERIA.PL/Informacja prasowa

TK Maxx apeluje do klientów

"Jeśli produkt ten został zakupiony, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zwrócić go do dowolnego sklepu TK Maxx. Poinformuj swoich znajomych i rodzinę o wycofaniu produktu z rynku" - wskazuje sieć.

Konsumenci otrzymają pełny zwrot pieniędzy lub możliwość wymiany produktu na inny.

Zobacz również: Niebezpieczna substancja w kosmetyku do twarzy. Produkt wycofany ze sprzedaży

Chcesz odświeżyć swoją garderobę i poczuć się pewnie w każdej sytuacji? Odkryj najnowsze trendy, stylowe porady i praktyczne wskazówki, które pomogą ci tworzyć wyjątkowe outfity każdego dnia. Sprawdź na kobieta.interia.pl/moda

Moda, która podkreśla twój styl i osobowość Canva Pro INTERIA.PL



