Pilne wycofanie ze sklepów w Polsce. Toksyczna substancja może przeniknąć do żywności

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Sieć TK Maxx wydała komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży jednego z akcesoriów kuchennych. Artykuł zawiera metylenodianilinę w ilości przekraczającej dopuszczalne normy. Istnieje ryzyko, że substancja ta może przenikać do żywności podczas użytkowania produktu.

Widoczne podświetlone logo TK Maxx na czerwonym tle przy wejściu do sklepu.
TK Maxx pilnie wycofuje akcesoria kuchenne123RF/PICSEL

TK Maxx wycofuje ze sprzedaży akcesoria kuchenne

Przedstawiciele sieci sklepów TK Maxx poinformowali, że z oferty sprzedażowej znika produkt w postaci szpatułki "Gallant", która dostępna była w sklepach od kwietnia 2025 r. do czerwca 2026 r.

"Najnowsze wyniki badań potwierdziły, że produkt zawiera metylenodianilinę w ilości przekraczającej dopuszczalne normy. Istnieje ryzyko, że substancja ta może przenikać do żywności podczas użytkowania produktu, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W związku z tym produkt nie spełnia wymogów obowiązujących dla artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością" - wskazano w alercie.

Metylenodianilina (MDA) to silnie toksyczny związek chemiczny używany m.in. do produkcji poliuretanów, barwników, jako utwardzacz żywic epoksydowych, jako preparat zapobiegający korozji żelaza w kwaśnym środowisku.

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Szczegóły produktu

Nazwa produktu: Szpatułka "Gallant"

Numer partii: 29352270 - GTIN 4004094293573 - 03/25

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TK Maxx apeluje do klientów

"Jeśli produkt został zakupiony, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zwrócić go do dowolnego sklepu TK Maxx" - wskazano w komunikacie. Klienci otrzymają pełen zwrot zakupu lub będą mogli wymienić artykuł na inny produkt.

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