TK Maxx wycofuje ze sprzedaży akcesoria kuchenne

Przedstawiciele sieci sklepów TK Maxx poinformowali, że z oferty sprzedażowej znika produkt w postaci szpatułki "Gallant", która dostępna była w sklepach od kwietnia 2025 r. do czerwca 2026 r.

"Najnowsze wyniki badań potwierdziły, że produkt zawiera metylenodianilinę w ilości przekraczającej dopuszczalne normy. Istnieje ryzyko, że substancja ta może przenikać do żywności podczas użytkowania produktu, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W związku z tym produkt nie spełnia wymogów obowiązujących dla artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością" - wskazano w alercie.

Metylenodianilina (MDA) to silnie toksyczny związek chemiczny używany m.in. do produkcji poliuretanów, barwników, jako utwardzacz żywic epoksydowych, jako preparat zapobiegający korozji żelaza w kwaśnym środowisku.

Szczegóły produktu

Nazwa produktu: Szpatułka "Gallant"

Numer partii: 29352270 - GTIN 4004094293573 - 03/25

TK Maxx apeluje do klientów

"Jeśli produkt został zakupiony, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zwrócić go do dowolnego sklepu TK Maxx" - wskazano w komunikacie. Klienci otrzymają pełen zwrot zakupu lub będą mogli wymienić artykuł na inny produkt.

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