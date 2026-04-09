Pilne wycofanie ze sprzedaży. Mowa o zanieczyszczonej żywości

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Carrefour wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. Z oferty znika urządzenie AGD w postaci tzw. air fryera, czyli frytkownicy beztłuszczowej. Osoby posiadające wadliwy sprzęt natychmiast powinny zaprzestać jego używania.

Uwaga na wadliwą frytkownicę beztłuszczową

Sieć Carrefour w opublikowanym komunikacie poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży popularnego w ostatnich latach urządzenia kuchennego, a mowa o frytkownicy beztłuszczowej. Decyzję o wycofaniu podjęto z uwagi na wykrycie wady w air-fryerze.

Urządzenie podczas użytkowania przegrzewa się, co może doprowadzić do jego uszkodzenia oraz do zanieczyszczenia przygotowywanej w nim żywności - wyjaśnia sieć Carrefour.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Air Fryer 10L Carrefour Home

Dystrybutor: Carrefour

Kod kreskowy: 3616959381496

Model: HAF10LDU1700-25

Carrefour apeluje do klientów

Osoby posiadające wadliwe urządzenie wskazane w komunikacie, powinny zaprzestać jego używania. Frytkownicę beztłuszczową można zwrócić w sklepie Carrefour celem odzyskania pełnej kwoty zakupu.

