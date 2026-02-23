Pilne wycofanie ze sprzedaży. Nie spożywaj pod żadnym pozorem, wyrzuć
Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat ws. produktu spożywczego wycofanego ze sprzedaży. Taką decyzję podjęto z uwagi na wykrycie podwyższonego poziomu bakterii Bacillus cereus, mogącej powodować zatrucie pokarmowe.
Auchan wycofuje ze sprzedaży gotowe danie
Z oferty sieci Auchan znika produkt spożywczy w postaci gotowego dania Topokki z sosem słodko-ostrym 163 g. "W trosce o Wasze bezpieczeństwo, informujemy o wycofaniu ze sprzedaży poniższej partii produktu z powodu podwyższonego poziomu bakterii Bacillus cereus" czytamy w komunikacie.
Bacillus cereus to bakteria powszechnie występująca w środowisku, mogąca powodować zatrucia pokarmowe.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Danie Topokki z sosem słodko-ostrym 163 g
Dystrybutor: KK Polska Sp. z o.o.
Kod kreskowy (EAN): 8805957023964
Nr partii: 10.03.2027
Auchan apeluje do konsumentów
Osoby posiadające produkt wskazany w komunikacie nie powinny go spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan celem odzyskania pełnej kwoty.