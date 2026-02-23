Z oferty sieci Auchan znika produkt spożywczy w postaci gotowego dania Topokki z sosem słodko-ostrym 163 g. "W trosce o Wasze bezpieczeństwo, informujemy o wycofaniu ze sprzedaży poniższej partii produktu z powodu podwyższonego poziomu bakterii Bacillus cereus" czytamy w komunikacie.