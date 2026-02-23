Pilne wycofanie ze sprzedaży. Nie spożywaj pod żadnym pozorem, wyrzuć

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat ws. produktu spożywczego wycofanego ze sprzedaży. Taką decyzję podjęto z uwagi na wykrycie podwyższonego poziomu bakterii Bacillus cereus, mogącej powodować zatrucie pokarmowe.

Starsza kobieta z siwymi włosami i okularami stoi z pomarańczowym wózkiem sklepowym w dziale chłodniczym supermarketu, patrząc spokojnie w stronę aparatu. Na półkach widoczne są produkty nabiałowe.
Auchan wycofuje ze sprzedaży jeden z produktów spożywczych / zdj. ilustracyjneHRYSHCYSHEN_SERHII123RF/PICSEL

Auchan wycofuje ze sprzedaży gotowe danie

Z oferty sieci Auchan znika produkt spożywczy w postaci gotowego dania Topokki z sosem słodko-ostrym 163 g. "W trosce o Wasze bezpieczeństwo, informujemy o wycofaniu ze sprzedaży poniższej partii produktu z powodu podwyższonego poziomu bakterii Bacillus cereus" czytamy w komunikacie.

Bacillus cereus to bakteria powszechnie występująca w środowisku, mogąca powodować zatrucia pokarmowe.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Danie Topokki z sosem słodko-ostrym 163 g

Dystrybutor: KK Polska Sp. z o.o.

Kod kreskowy (EAN): 8805957023964

Nr partii: 10.03.2027

Opakowanie różowego koloru z napisem 'Korean Street Hongdae Red Chilli Topokki', graficzne przedstawienie porcji topokki w czerwonym sosie wraz z pałeczkami oraz papryczkami, informacja o czasie przygotowania i gramaturze na froncie.
Sieć Auchan wycofuje ze sprzedaży jedno z gotowych dańINTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do konsumentów

Osoby posiadające produkt wskazany w komunikacie nie powinny go spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan celem odzyskania pełnej kwoty.

