Carrefour ostrzega przed wadliwym air fryerem

Sieć Carrefour poinformowała, że ze sprzedaży w Polsce wycofano urządzenie typu air fryer, nazywane również frytkownicą beztłuszczową. W komunikacie czytamy, że decyzję o wycofaniu produktu podjęto ze względów bezpieczeństwa, ponieważ dalsze użytkowanie urządzenia stwarza ryzyko porażenia prądem.

Sieć Carrefour nie wyjaśniła jednak, na czym konkretnie polega wada urządzenia wycofywanego z oferty sprzedażowej.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa: Air Fryer 6.5L SYMEX

Dystrybutor: Carrefour

Kod kreskowy: 5412479036766

Model: SYM 6766

Posiadasz takie urządzenie? Natychmiast przestać go używać

Carrefour apeluje do klientów

Osoby posiadające urządzenie opisane w komunikacie proszone są o zaprzestanie jego używania i zgłoszenie się do sklepu Carrefour do dnia 12.06.2026 (włącznie) w celu zwrotu należności - apeluje sieć.

