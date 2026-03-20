Pilne wycofanie ze sprzedaży. Nie używaj pod żadnym pozorem. Wydano alert

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Carrefour wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. Z oferty znika tzw. frytkownica beztłuszczowa, a osoby posiadające urządzenie wskazane w ostrzeżeniu powinny natychmiast zaprzestać jego użytkowania.

Carrefour ostrzega przed wadliwym air fryerem

Sieć Carrefour poinformowała, że ze sprzedaży w Polsce wycofano urządzenie typu air fryer, nazywane również frytkownicą beztłuszczową. W komunikacie czytamy, że decyzję o wycofaniu produktu podjęto ze względów bezpieczeństwa, ponieważ dalsze użytkowanie urządzenia stwarza ryzyko porażenia prądem.

Sieć Carrefour nie wyjaśniła jednak, na czym konkretnie polega wada urządzenia wycofywanego z oferty sprzedażowej.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa: Air Fryer 6.5L SYMEX

Dystrybutor: Carrefour

Kod kreskowy: 5412479036766

Model: SYM 6766

Carrefour apeluje do klientów

Osoby posiadające urządzenie opisane w komunikacie proszone są o zaprzestanie jego używania i zgłoszenie się do sklepu Carrefour do dnia 12.06.2026 (włącznie) w celu zwrotu należności - apeluje sieć.

