Pasta do zębów pilnie wycofana z Temu

Przedstawiciele chińskiej platformy zakupowej Temu wydali ostrzeżenie ws. pasty do zębów, którą oferowano online i obecnie trwa jej pilne wycofywanie ze sprzedaży.

"Z przykrością informujemy, że niedawno zidentyfikowaliśmy problem z zakresu bezpieczeństwa dotyczący poniższego produktu sprzedawanego na Temu" - wskazano w komunikacie.

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Mowa o paście do zębów 10 proc. zawartością hydroksyapatytu. W opisie ryzyka wskazano, że pasta po jej zgłoszeniu do systemu CPNP nie spełnia wymogów. Nie podano jednak więcej szczegółów wycofania produktu ze sprzedaży.

CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) to unijny system, za pomocą którego każdy kosmetyk wprowadzany na rynek UE musi zostać zgłoszony przed sprzedażą. Zgłoszenie w CPNP umożliwia organom nadzoru identyfikację produktu, monitoring rynku oraz szybką reakcję w przypadku zagrożenia dla zdrowia.

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Szczegóły produktu:

Nazwa produktu: Pasta do zębów z 10 proc. hydroksyapatytem, głębokie czyszczenie, świeży oddech, pielęgnacja dziąseł, smak mięty

Marka: Welsunde

Numer identyfikacyjny: 13654554454, 601101960133525, 71249795765, 601102218682466

Temu apeluje do konsumentów

Zaapelowano o natychmiastowe zaprzestanie używania pasty opisanej w komunikacie. " Jeśli zaoferowałeś lub sprzedałeś ten produkt komuś innemu lub wiesz o osobach, które go używają, poinformuj je o niniejszym komunikacie" - dodano w alercie Temu.

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