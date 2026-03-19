Uwaga na wadliwe szklanki z kadmem i ołowiem

Sieć Flying Tiger Copenhagen w najnowszym ostrzeżeniu informuje, że ze sprzedaży wycofano szklanki, a decyzję o takiej interwencji podjęto z uwagi na wykrycie zbyt wysokiego poziomu ołowiu i kadmu w nadruku szklanek.

"Podwyższone poziomy ołowiu i kadmu wykryto w nadruku na zewnętrznej stronie szklanek. Analiza wykazała, że uwalnianie tych substancji przekracza dopuszczalne limity UE dla materiałów mających kontakt z żywnością, dlatego należy zaprzestać dalszego używania produktu" - czytamy w komunikacie.

Szczegóły dotyczące produktów:

Szklanki 220 ml z nadrukiem kwiatów, nr artykułu: 3060031, wszystkie partie, sprzedawane od stycznia 2025 r.

Szklanki 220 ml z nadrukiem dyni, nr artykułu: 3057450, wszystkie partie, sprzedaż od sierpnia 2024 r.

Szklanki 220 ml z nadrukiem pomarańczy, nr artykułu: 3062993, wszystkie partie, sprzedaż od maja 2025 r.

Szklanki 220 ml z nadrukiem serc, nr kat. 3052986, wszystkie partie, sprzedaż od stycznia 2024 r.

Szklanki 220 ml z nadrukiem truskawek, nr kat. 3053912, wszystkie partie, sprzedaż od lutego 2024 r.

Szklanki 220 ml z nadrukiem cytryn, nr kat. 3055350, wszystkie partie, sprzedawane od maja 2024 r.

Sieć Flying Tiger Copenhagen wycofuje ze sprzedaży szklanki

Flying Tiger Copenhagen apeluje do klientów

Osoby posiadające szklanki opisane w komunikacie, nie powinny ich używać. "Zachęcamy konsumentów do zwrotu szklanek do najbliższego sklepu Flying Tiger Copenhagen w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy" - dodaje sieć.

