Pilne wycofanie ze sprzedaży tuż przed świętami. Natychmiast odłóż i zwróć
Sieć sklepów Tedi wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. W ostrzeżeniu wskazano na urządzenie kuchenne w postaci gofrownicy, której dalsze użytkowanie może być niebezpieczne z uwagi na wadę fabryczną.
Uwaga na wadliwą gofrownicę
Sieć Tedi w najnowszym komunikacie o wycofanych produktach informuje, że z oferty sprzedażowej znika gofrownica. Testy wykazały, że przewód zasilający urządzenie może się mocno nagrzewać.
Wadliwa gofrownica była dostępna w sprzedaży w sklepach Tedi od 11.04.2024 r. do 19.12.2025 r. W związku ze stwierdzeniem wady urządzenia, sieć Tedi apeluje, by zaprzestać użytkowania gofrownicy.
Szczegóły produktu:
Nazwa produktu: Gofrownica Elta
Numer artykułu: 5482900340
Cena: 70 zł
Tedi apeluje do klientów
Osoby posiadające wadliwą gofrownicę wskazaną w komunikacie mogą ją zwrócić w dowolnym sklepie Tedi lub wymienić na inny produkt o tej samej wartości 70 zł.