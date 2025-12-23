Uwaga na wadliwą gofrownicę

Sieć Tedi w najnowszym komunikacie o wycofanych produktach informuje, że z oferty sprzedażowej znika gofrownica. Testy wykazały, że przewód zasilający urządzenie może się mocno nagrzewać.

Wadliwa gofrownica była dostępna w sprzedaży w sklepach Tedi od 11.04.2024 r. do 19.12.2025 r. W związku ze stwierdzeniem wady urządzenia, sieć Tedi apeluje, by zaprzestać użytkowania gofrownicy.

Szczegóły produktu:

Nazwa produktu: Gofrownica Elta

Numer artykułu: 5482900340

Cena: 70 zł

Tedi apeluje do klientów

Osoby posiadające wadliwą gofrownicę wskazaną w komunikacie mogą ją zwrócić w dowolnym sklepie Tedi lub wymienić na inny produkt o tej samej wartości 70 zł.

