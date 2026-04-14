Pilne wycofanie ze sprzedaży w całej Polsce. Mięso z bakterią
Sieć sklepów Selgros opublikowała komunikat, w którym informuje o pilnym wycofaniu ze sprzedaży tatara wołowego. Produkt zawiera bardzo groźną bakterię, dlatego pod żadnym pozorem nie należy go spożywać.
Tatar wołowy z groźną bakterią
Przedstawiciele sieci Selgros wskazują w najnowszym ostrzeżeniu, że "firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji od dostawcy, informuje o wycofaniu z rynku następujących produktów: tatar wołowy 200 g, producent: Zakład Przemysłu Mięsnego BIERNACKI SP. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin".
Przyczyną wycofania jest wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w w/w partii produktu. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Tatar wołowy 200 g
Numer partii: 01565526
Termin przydatności do spożycia: 20.04.2026
Producent: Zakład Przemysłu Mięsnego BIERNACKI SP. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin.
Selgros apeluje do klientów
"Prosimy Państwa o sprawdzenie, czy jesteście Państwo w posiadaniu wyżej wymienionego artykułu. Prosimy o niespożywanie, wycofanie produktu z dalszego obrotu" - wskazuje sieć.
Klienci, którzy kupili produkt opisany w ostrzeżeniu, mogą go zwrócić w sklepie Selgros w celu otrzymania należności.