Pilne wycofanie ze sprzedaży w całej Polsce. Mięso z bakterią

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Selgros opublikowała komunikat, w którym informuje o pilnym wycofaniu ze sprzedaży tatara wołowego. Produkt zawiera bardzo groźną bakterię, dlatego pod żadnym pozorem nie należy go spożywać.

Sieć Selgros wycofała ze sprzedaży tatar wołowy

Tatar wołowy z groźną bakterią

Przedstawiciele sieci Selgros wskazują w najnowszym ostrzeżeniu, że "firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji od dostawcy, informuje o wycofaniu z rynku następujących produktów: tatar wołowy 200 g, producent: Zakład Przemysłu Mięsnego BIERNACKI SP. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin".

Przyczyną wycofania jest wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w w/w partii produktu. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Tatar wołowy 200 g

Numer partii: 01565526

Termin przydatności do spożycia: 20.04.2026

Producent: Zakład Przemysłu Mięsnego BIERNACKI SP. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin.

Selgros apeluje do klientów

"Prosimy Państwa o sprawdzenie, czy jesteście Państwo w posiadaniu wyżej wymienionego artykułu. Prosimy o niespożywanie, wycofanie produktu z dalszego obrotu" - wskazuje sieć.

Klienci, którzy kupili produkt opisany w ostrzeżeniu, mogą go zwrócić w sklepie Selgros w celu otrzymania należności.

