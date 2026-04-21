Uwaga na ser z groźną bakterią

W dniu 3 kwietnia br. informowaliśmy o pilnym komunikacie, który został opublikowany przez sieć Kaufland i dotyczył wycofania ze sprzedaży jednego z serów.

Wówczas podczas rutynowej kontroli w produkcie o nazwie "K-Stąd Takie Dobre! Rolada Ustrzycka 400 g", o kodzie EAN: 4047905008454, numerze partii: W062/A, W062/B lub W062/C, z terminem przydatności do spożycia: 03.06.2026, wyprodukowanym przez Agrona sp. z o.o. sp. k., ul. Szkolna 23, 19-100 Mońki, wykryto bakterie z gatunku Listeria monocytogenes.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

W najnowszym alercie sieci Kaufland czytamy, że w porozumieniu z producentem wspomnianego sera, dla zapewnienia ochrony konsumentom, sieć w ramach działań zapobiegawczych zdecydowała o wycofaniu ze sprzedaży wszystkich dostępnych partii produktu, o którym mowa powyżej.

Kaufland wycofuje ze sprzedaży wszystkie, dostępne partie rolady ustrzyckiej

Kaufland apeluje do konsumentów

Konsumenci posiadający produkt wskazany w komunikacie, nie powinny go spożywać pod żadnym pozorem. "Produkt był dostępny w sprzedaży wyłącznie w sieci sklepów Kaufland. Produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup" - poinformowano w komunikacie.

