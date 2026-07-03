Pilne wycofanie ze sprzedaży w Polsce. Apelują: wyrzuć, nie używaj

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Auchan wydała komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży jednego z produktów. W ostrzeżeniu czytamy, że konsumenci, którzy posiadają artykuł opisany w alercie, nie powinni go używać pod żadnym pozorem. "Prosimy o wyrzucenie lub zwrot do sklepu" - apelują przedstawiciele Auchan Polska.

Logo Auchan na metalowej konstrukcji na tle nieba, związane z komunikatem o wycofaniu produktu.
Sieć Auchan poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży jednego z produktówPiotr ZającReporter

Huśtawka pilnie wycofana ze sklepów Auchan w Polsce

Przedstawiciele sieci Auchan w najnowszym ostrzeżeniu wskazują, że z oferty sprzedażowej wycofano huśtawkę wyprodukowaną w Czechach. Produkt wycofano w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami z wymaganiami normy PNEN 71-1+A1:2018-04.

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Wskazana norma dotyczy bezpieczeństwa zabawek, a dokładnie ich właściwości mechanicznych i fizycznych. Niestety sieć nie dodała, na czym konkretnie polega wada huśtawki.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Huśtawka art. 90130

Kod kreskowy (EAN) 8591864901302

Producent: WOODYLAND, s.r.o. 250 81Nehvizdy, Okružní 781

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Ogłoszenie o wycofaniu huśtawki marki WOODYLAND o kodzie EAN 8591864901302 z powodu niezgodności z normą PN-EN 71-1+A1:2018-04, zawierające dane producenta i konkretny model oraz zdjęcie drewnianej huśtawki z żółtymi linami.
Auchan wycofuje ze sprzedaży huśtawkę wyprodukowaną w CzechachINTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do konsumentów

Osoby posiadające produkt opisany w komunikacie, nie powinny go używać pod żadnym pozorem. Sieć apeluje o wyrzucenie artykułu lub zwrócenie go do sklepu Auchan, w którym został kupiony.

"Klienci, którzy zwrócą produkt do sklepu, w którym go zakupili, otrzymają zwrot kosztów zakupu. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i dziękujemy za wyrozumiałość" - przekazał producent huśtawki za pośrednictwem sieci Auchan.

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