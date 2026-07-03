Pilne wycofanie ze sprzedaży w Polsce. Apelują: wyrzuć, nie używaj
Sieć sklepów Auchan wydała komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży jednego z produktów. W ostrzeżeniu czytamy, że konsumenci, którzy posiadają artykuł opisany w alercie, nie powinni go używać pod żadnym pozorem. "Prosimy o wyrzucenie lub zwrot do sklepu" - apelują przedstawiciele Auchan Polska.
Huśtawka pilnie wycofana ze sklepów Auchan w Polsce
Przedstawiciele sieci Auchan w najnowszym ostrzeżeniu wskazują, że z oferty sprzedażowej wycofano huśtawkę wyprodukowaną w Czechach. Produkt wycofano w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami z wymaganiami normy PNEN 71-1+A1:2018-04.
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Wskazana norma dotyczy bezpieczeństwa zabawek, a dokładnie ich właściwości mechanicznych i fizycznych. Niestety sieć nie dodała, na czym konkretnie polega wada huśtawki.
Szczegóły dotyczące produktu
Nazwa produktu: Huśtawka art. 90130
Kod kreskowy (EAN) 8591864901302
Producent: WOODYLAND, s.r.o. 250 81Nehvizdy, Okružní 781
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Auchan apeluje do konsumentów
Osoby posiadające produkt opisany w komunikacie, nie powinny go używać pod żadnym pozorem. Sieć apeluje o wyrzucenie artykułu lub zwrócenie go do sklepu Auchan, w którym został kupiony.
"Klienci, którzy zwrócą produkt do sklepu, w którym go zakupili, otrzymają zwrot kosztów zakupu. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i dziękujemy za wyrozumiałość" - przekazał producent huśtawki za pośrednictwem sieci Auchan.
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