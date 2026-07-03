Huśtawka pilnie wycofana ze sklepów Auchan w Polsce

Przedstawiciele sieci Auchan w najnowszym ostrzeżeniu wskazują, że z oferty sprzedażowej wycofano huśtawkę wyprodukowaną w Czechach. Produkt wycofano w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami z wymaganiami normy PNEN 71-1+A1:2018-04.

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Wskazana norma dotyczy bezpieczeństwa zabawek, a dokładnie ich właściwości mechanicznych i fizycznych. Niestety sieć nie dodała, na czym konkretnie polega wada huśtawki.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Huśtawka art. 90130

Kod kreskowy (EAN) 8591864901302

Producent: WOODYLAND, s.r.o. 250 81Nehvizdy, Okružní 781

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Auchan wycofuje ze sprzedaży huśtawkę wyprodukowaną w Czechach INTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do konsumentów

Osoby posiadające produkt opisany w komunikacie, nie powinny go używać pod żadnym pozorem. Sieć apeluje o wyrzucenie artykułu lub zwrócenie go do sklepu Auchan, w którym został kupiony.

"Klienci, którzy zwrócą produkt do sklepu, w którym go zakupili, otrzymają zwrot kosztów zakupu. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i dziękujemy za wyrozumiałość" - przekazał producent huśtawki za pośrednictwem sieci Auchan.

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