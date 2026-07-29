TK Maxx wycofuje ze sprzedaży dania instant

W komunikacie opublikowanym przez TK Maxx w Polsce czytamy, że Herman Kuijper BV wycofuje produkty Yopokki Ricecake o określonych numerach partii i z określoną datą przydatności do spożycia.

Yopokki to popularna marka gotowych dań instant, które pozwalają w kilka minut przygotować tradycyjne koreańskie kluski ryżowe znane jako tteokbokki.

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Produkty z objętych partii mogą zawierać zepsute ciasto ryżowe, przez co nie nadają się do spożycia - wskazano w ostrzeżeniu.

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Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu - Waga na opakowaniu - Data przydatności do spożycia

Kubek z Yopokki Ricecake o smaku serowym - 120 g- 18-12-2026

Kubek z Yopokki Ricecake o smaku słodkim i pikantnym - 140 g - 16-12-2026

Kubek z Yopokki Ricecake o smaku pomidorowym - 120 g - 13-01-2027

Kubek z Yopokki Ricecake o smaku kimchi - 115 g - 13-12-2026

Kubek z Yopokki Ricecake o smaku kimchi - 145 g - 13-01-2027

Kubek z Yopokki Ricecake o smaku carbonara - 120 g - 18-12-2026

Kubek z Yopokki Ricecake o smaku kimchi jjajang - 120 g - 13-01-2027

TK Maxx wycofuje ze sprzedaży koreańskie dania instant / fot. tkmaxx.pl INTERIA.PL/Informacja prasowa

TK Maxx apeluje do klientów

"Jeśli zakupiony został któryś z tych produktów, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zwrócić go do dowolnego sklepu TK Maxx. Poinformuj swoich znajomych i rodzinę o wycofaniu produktu z rynku" - wskazują przedstawiciele sieci.

Klienci otrzymają zwrot pieniędzy lub będą mogli wymienić wadliwy produkt na inny o tej samej wartości.

Warto wiedzieć: Pilne wycofanie ze sklepów w całej Polsce. Pod żadnym pozorem nie używaj