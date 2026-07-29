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Pilne wycofanie ze sprzedaży w Polsce. Nie spożywaj pod żadnym pozorem

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Sieć sklepów TK Maxx opublikowała najnowszy komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży kilku partii produktów spożywczych. Mowa o koreańskich daniach instant, które mogą zawierać popsute ciasto ryżowe, dlatego pod żadnym pozorem nie powinno się ich spożywać.

Białe logo TK Maxx na czerwonym panelu na ścianie budynku, zdjęcie ilustrujące komunikat o wycofaniu produktów.
TK Maxx opublikowało ostrzeżenie konsumenckie123RF/PICSEL

TK Maxx wycofuje ze sprzedaży dania instant

W komunikacie opublikowanym przez TK Maxx w Polsce czytamy, że Herman Kuijper BV wycofuje produkty Yopokki Ricecake o określonych numerach partii i z określoną datą przydatności do spożycia.

Yopokki to popularna marka gotowych dań instant, które pozwalają w kilka minut przygotować tradycyjne koreańskie kluski ryżowe znane jako tteokbokki.

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Produkty z objętych partii mogą zawierać zepsute ciasto ryżowe, przez co nie nadają się do spożycia - wskazano w ostrzeżeniu.

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Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu - Waga na opakowaniu - Data przydatności do spożycia

  • Kubek z Yopokki Ricecake o smaku serowym - 120 g- 18-12-2026
  • Kubek z Yopokki Ricecake o smaku słodkim i pikantnym - 140 g - 16-12-2026
  • Kubek z Yopokki Ricecake o smaku pomidorowym - 120 g - 13-01-2027
  • Kubek z Yopokki Ricecake o smaku kimchi - 115 g - 13-12-2026
  • Kubek z Yopokki Ricecake o smaku kimchi - 145 g - 13-01-2027
  • Kubek z Yopokki Ricecake o smaku carbonara - 120 g - 18-12-2026
  • Kubek z Yopokki Ricecake o smaku kimchi jjajang - 120 g - 13-01-2027
Cztery kubki błyskawicznych dań marki Yopokki o różnych smakach, ustawione w jednym rzędzie na białym tle, każdy z kolorową etykietą i czarną przykrywką.
TK Maxx wycofuje ze sprzedaży koreańskie dania instant / fot. tkmaxx.plINTERIA.PL/Informacja prasowa

TK Maxx apeluje do klientów

"Jeśli zakupiony został któryś z tych produktów, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zwrócić go do dowolnego sklepu TK Maxx. Poinformuj swoich znajomych i rodzinę o wycofaniu produktu z rynku" - wskazują przedstawiciele sieci.

Klienci otrzymają zwrot pieniędzy lub będą mogli wymienić wadliwy produkt na inny o tej samej wartości.

Warto wiedzieć: Pilne wycofanie ze sklepów w całej Polsce. Pod żadnym pozorem nie używaj

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