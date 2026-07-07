Pilne wycofanie ze sprzedaży w Polsce. Nie używaj po żadnym pozorem
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością. Wskazano w nim na migrację glinu z zestawu naczyń kuchennych. Nie należy używać wyrobów opisanych w komunikacie do spożywania żywności - apeluje GIS.
Uwaga na niebezpieczne naczynia kuchenne
Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o stwierdzeniu migracji glinu z zestawu naczyń kuchennych, które do Polski były importowane z Niemiec. Władze niemieckie stwierdziły w ocenie ryzyka, że wykryty poziom migracji glinu może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.
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Szczegóły dotyczące produktów:
Nazwa produktu: Anaconda Survival Cook Set
Numer artykułu: 7150562
EAN: 4039507291563
Importer: Saenger Top Tackle GmbH Germany, Bodenroder Weg 10-14, Waldsolms, 35647
Kraj pochodzenia: Chiny
Niemiecki importer w komunikacie na swojej stronie poinformował, że podczas rutynowej kontroli jakości stwierdzono, że w przypadku zestawu Anaconda Survival Cook Set w określonych warunkach może dochodzić do uwalniania aluminium w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.
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W przypadku używania wskazanych naczyń do przygotowywania lub przechowywania kwaśnych, słonych lub innych produktów spożywczych, nie można wykluczyć przenikania aluminium do żywności w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia - dodano.
"W trosce o bezpieczeństwo konsumentów wycofujemy ten produkt z rynku jako środek zapobiegawczy" - poinformował importer.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby posiadające naczynia wskazane w ostrzeżeniu, nie powinny ich używać.
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