Uwaga na niebezpieczne naczynia kuchenne

Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o stwierdzeniu migracji glinu z zestawu naczyń kuchennych, które do Polski były importowane z Niemiec. Władze niemieckie stwierdziły w ocenie ryzyka, że wykryty poziom migracji glinu może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

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Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Anaconda Survival Cook Set

Numer artykułu: 7150562

EAN: 4039507291563

Importer: Saenger Top Tackle GmbH Germany, Bodenroder Weg 10-14, Waldsolms, 35647

Kraj pochodzenia: Chiny

GIS wydał ostrzeżenie ws. naczyń kuchennych INTERIA.PL/Informacja prasowa

Niemiecki importer w komunikacie na swojej stronie poinformował, że podczas rutynowej kontroli jakości stwierdzono, że w przypadku zestawu Anaconda Survival Cook Set w określonych warunkach może dochodzić do uwalniania aluminium w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

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W przypadku używania wskazanych naczyń do przygotowywania lub przechowywania kwaśnych, słonych lub innych produktów spożywczych, nie można wykluczyć przenikania aluminium do żywności w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia - dodano.

"W trosce o bezpieczeństwo konsumentów wycofujemy ten produkt z rynku jako środek zapobiegawczy" - poinformował importer.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające naczynia wskazane w ostrzeżeniu, nie powinny ich używać.

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