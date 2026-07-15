Czym jest Safety Gate?

Safety Gate to unijny system, który pozwala krajom UE szybko wymieniać się informacjami o niebezpiecznych produktach mogących zagrażać zdrowiu konsumentów.

W praktyce system działa w następujący sposób: odpowiedni urząd w danym kraju wykrywa niebezpieczny produkt, np. podczas kontroli, po zgłoszeniu od konsumenta, następnie dodaje ostrzeżenie do systemu.

Wówczas wszystkie pozostałe kraje natychmiast otrzymują powiadomienie i mogą podjąć odpowiednie działania, np. wycofać produkt ze sprzedaży, zakazać jego dalszej dystrybucji albo ostrzec klientów.

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Uwaga na niebezpieczne zabawki

Polska jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o dwóch artykułach pilnie wycofanych ze sprzedaży.

Mowa o zabawkach nazywanych potocznie glutem. W opisie ryzyka wskazano, że migracja boru z produktów jest zbyt wysoka (wartość zmierzona: do 668,28 mg/kg - dotyczy produktu "magiczna kostka" oraz do 795 mg/kg - dotyczy produktu "slime lalka"). Połknięcie lub kontakt z nadmierną ilością boru może zaszkodzić zdrowiu.

Oba produkty nie spełniają wymogów dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek ani odpowiedniej normy europejskiej EN 71-3. Ponadto importer na swojej stronie, że z brakiem spełnienia wskazanej normy, prowadzone jest postępowaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

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Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Slime z magiczną kostką

Importer: BigToys

Typ/numer modelu: BPLA9466

Kod kreskowy: 5904326449466

Kraj pochodzenia: Chiny

Nazwa produktu: Slime lalka

Importer: BigToys

Typ/numer modelu: BPLA1306

Kod kreskowy: 5904326471306

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