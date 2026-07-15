Pilne wycofanie ze sprzedaży w Polsce. Wskazano na nadmierną ilość boru
Na stronie unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych Safety Gate opublikowano komunikat o pilnym wycofaniu ze sprzedaży zabawek w postaci tzw. glutów. Artykuły zawierają nadmierną ilość boru, dlatego pod żadnym pozorem nie powinny być używane.
Czym jest Safety Gate?
Safety Gate to unijny system, który pozwala krajom UE szybko wymieniać się informacjami o niebezpiecznych produktach mogących zagrażać zdrowiu konsumentów.
W praktyce system działa w następujący sposób: odpowiedni urząd w danym kraju wykrywa niebezpieczny produkt, np. podczas kontroli, po zgłoszeniu od konsumenta, następnie dodaje ostrzeżenie do systemu.
Wówczas wszystkie pozostałe kraje natychmiast otrzymują powiadomienie i mogą podjąć odpowiednie działania, np. wycofać produkt ze sprzedaży, zakazać jego dalszej dystrybucji albo ostrzec klientów.
Czytaj także: Lody pilnie wycofane z Lidla w całej Polsce. Sieć apeluje: Nie spożywaj
Uwaga na niebezpieczne zabawki
Polska jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o dwóch artykułach pilnie wycofanych ze sprzedaży.
Mowa o zabawkach nazywanych potocznie glutem. W opisie ryzyka wskazano, że migracja boru z produktów jest zbyt wysoka (wartość zmierzona: do 668,28 mg/kg - dotyczy produktu "magiczna kostka" oraz do 795 mg/kg - dotyczy produktu "slime lalka"). Połknięcie lub kontakt z nadmierną ilością boru może zaszkodzić zdrowiu.
Oba produkty nie spełniają wymogów dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek ani odpowiedniej normy europejskiej EN 71-3. Ponadto importer na swojej stronie, że z brakiem spełnienia wskazanej normy, prowadzone jest postępowaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zobacz również: Herbata ziołowa znika ze sklepów. Wydano alert
Szczegóły dotyczące produktów:
Nazwa produktu: Slime z magiczną kostką
Importer: BigToys
Typ/numer modelu: BPLA9466
Kod kreskowy: 5904326449466
Kraj pochodzenia: Chiny
Nazwa produktu: Slime lalka
Importer: BigToys
Typ/numer modelu: BPLA1306
Kod kreskowy: 5904326471306
Warto wiedzieć: GIS z apelem do konsumentów: Nie używaj pod żadnym pozorem