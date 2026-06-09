Pilne wycofanie ze sprzedaży w sklepach Aldi w Polsce. Ciało obce w jedzeniu
Sieć sklepów Aldi poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży produktu spożywczego w postaci wegańskiego burgera warzywnego. Do klientów zaapelowano o niezwłoczny zwrot produktu wskazanego w ostrzeżeniu.
Burger warzywny wycofany ze sklepów Aldi
Przedstawicie sieci Aldi wydali komunikat, w którym informują o wycofaniu ze sprzedaży wegańskiego burgera warzywnego 200 g. Produkt charakteryzuje się kodem kreskowym 4065059031180, był w sprzedaży od 25.08.2025, dostarczony przez VIVERA B.V.
Wycofaniu podlegają wszystkie partie produktu oznakowanego datą minimalnej trwałości: od 15.04.2026 do 15.06.2026 włącznie.
"W niektórych produktach zidentyfikowano obecność ciała obcego, będącego częścią zdrewniałej części łodygi papryki" - wskazano na powód wycofania burgera z oferty sprzedażowej.
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Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Wegański burger warzywny 200 g
Kod kreskowy: 4065059031180
Data minimalnej trwałości: od 15.04.2026 do 15.06.2026 włącznie
Oferowany w sprzedaży: od 25.08.2025
Aldi apeluje do klientów
"Prosimy o niezwłoczny zwrot do naszych sklepów artykułu. (...) Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu" - zapewniono w komunikacie.
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