Burger warzywny wycofany ze sklepów Aldi

Przedstawicie sieci Aldi wydali komunikat, w którym informują o wycofaniu ze sprzedaży wegańskiego burgera warzywnego 200 g. Produkt charakteryzuje się kodem kreskowym 4065059031180, był w sprzedaży od 25.08.2025, dostarczony przez VIVERA B.V.

Wycofaniu podlegają wszystkie partie produktu oznakowanego datą minimalnej trwałości: od 15.04.2026 do 15.06.2026 włącznie.

"W niektórych produktach zidentyfikowano obecność ciała obcego, będącego częścią zdrewniałej części łodygi papryki" - wskazano na powód wycofania burgera z oferty sprzedażowej.

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Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Wegański burger warzywny 200 g

Kod kreskowy: 4065059031180

Data minimalnej trwałości: od 15.04.2026 do 15.06.2026 włącznie

Oferowany w sprzedaży: od 25.08.2025

Sieć Aldi poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży wegańskiego burgera warzywnego / fot. aldi.pl INTERIA.PL/Informacja prasowa

Aldi apeluje do klientów

"Prosimy o niezwłoczny zwrot do naszych sklepów artykułu. (...) Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu" - zapewniono w komunikacie.

Odcinek 4 INTERIA.PL