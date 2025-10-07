Zabawki z niebezpieczną substancją

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pojawił się komunikat, w którym czytamy, że firma Jacek Bigaj PHU BigToys w Krakowie w wyniku prowadzonego postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikowała ogłoszenie, w którym informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka: "Piszczki zwierzątka BPI9298", kod EAN: 5904326459298, nie spełnia wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie niebezpiecznej substancji chemicznej w stężeniu przekraczającym dozwolony limit, tj. ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP).

Taka substancja stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników - wskazuje dalej UOKiK.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wezwał przedsiębiorcę do wycofania wyrobu z obrotu, zniszczenia oraz powiadomienia konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobu.

Importer zabawek wycofuje artykuły ze swojej oferty

Na stronie tego samego importera zabawek można zapoznać się ze zdecydowanie dłuższą listą oferowanych w sprzedaży artykułów, które z uwagi na stwierdzone wady wycofano ze sprzedaży.

Mowa o m.in. "Łuku ze strzałkami BBRO0501", kod EAN 5902719760501, który nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, m.in. z uwagi na odłączenie się przyssawki.

Taka wada zabawki może zwiększać ryzyko niedrożności dróg oddechowych u użytkownika oraz odniesienia obrażeń fizycznych przez użytkownika lub osoby trzecie - czytamy w komunikacie zamieszczonym przez "Bogusława Bigaja oraz Kamila Bigaja, wspólników spółki cywilnej BigToys 2".

Kolejny, wycofany ze sprzedaży produkt to "Lalka z butami BLAL5046", kod EAN: 5904326465046. Ta zabawka także nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r., z uwagi na obecność w zabawce ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości przekraczającej dopuszczalną normę. To z kolei stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji.

"Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - czytamy w komunikacie importera zabawek.

