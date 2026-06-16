Plaster rozgrzewający pilnie wycofany ze sprzedaży

Główny Inspektor Farmaceutyczny, na podstawie art. 108 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 32 i art. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produktu oferowanego do ogólnodostępnej sprzedaży pod nazwą "Hot Pepper Combo Plus". Mowa o plastrze rozgrzewającym z ekstraktami roślinnymi.

Jak wyjaśniają eksperci z GIF - produkt ten, choć spełnia wymagania definicyjne produktu leczniczego, nie został dopuszczony do obrotu jako produkt leczniczy a był oferowany do sprzedaży jako kosmetyk.

Plaster rozgrzewający produktem leczniczym

Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że produkt "Hot Pepper Combo Plus" spełnia kryteria definicyjne produktu leczniczego w zakresie właściwości farmakologicznych. W jego skład wchodzi m.in. kapsaicyna, tj. substancja czynna stosowana w produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu - czytamy w komunikacie.

GIF wyjaśnia, że w przypadku produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego i kosmetyku, zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne. Decyzji o wycofaniu z obrotu wskazanego plastra rozgrzewającego nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Do ogólnodostępnej sprzedaży i zastosowania dopuszczone są jedynie produkty lecznicze, które w procesie rejestracji zostały pozytywnie ocenione pod względem bezpieczeństwa ich stosowania oraz właściwie oznakowane, a ich zakup dozwolony jest jedynie w autoryzowanych, uprawnionych do tego źródłach - dodaje GIF.

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