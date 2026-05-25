Pilne wycofanie ze sprzedaży ze sklepów w Polsce. Nie spożywaj pod żadnym pozorem

Łukasz Piątek

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Wskazano w nim na wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w próbkach produktu rybnego, który sprzedawany był w sklepach w Polsce.

Uwaga na produkt rybny z niebezpieczną bakterią

W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność Listeria monocytogenes w badanych próbkach produktu o nazwie łosoś w kremie.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą, w przypadku osób z obniżoną odpornością.

GIS dodaje, że produkt znajdujący się na magazynie wyrobów gotowych został zablokowany do czasu uzyskania wyniku na Listeria monocytogenes metodą PCR. Pobrano próby do badań uzyskując negatywne wyniki badań.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlaskim wszczął postępowanie kontrolne w zakładzie produkcyjnym "Suempol" sp. z o.o.. Przeprowadził pełną identyfikowalność oraz ustalił listę odbiorców niezgodnego produktu. Nadzoruje proces wycofania z rynku kwestionowanego produktu oraz weryfikuje działania podejmowane przez zakład produkcyjny.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Łosoś w kremie, 80.0 g

Numer partii: L20261-22

Termin przydatności do spożycia: 30.05.2026 oraz 02.06.2026

Nazwa produktu: Łosoś w kremie, 900 g

Numer partii: L20261

Termin przydatności do spożycia: 28.05.2026

Producent: Suempol sp. z o.o., ul. Białostocka 69A, 17-100 Bielsk Podlaski, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20031801 WE

GIS apeluje do konsumentów

Osoby, które posiadają produkt opisany w komunikacie, nie powinny go spożywać pod żadnym pozorem. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

