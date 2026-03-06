Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje żel na stłuczenia

Główny Inspektor Farmaceutyczny w najnowszym komunikacie informuje, że z oferty sprzedażowej w Polsce wycofano produkt w postaci: "Reparil Gel N (Escinum + Diethylamini salicylas), żel, (10 mg + 50 mg)/g, opakowanie 1 tuba 40 g, GTIN 05909990116614".

Preparat jest wycofany w obrotu na terenie całego raju, ponadto zakazane jest jego wprowadzanie do obrotu. Reparil N Gel to produkt leczniczy stosowany w leczeniu wspomagającym w urazach, m.in. stłuczeniach. Produkt był dostępny bez recepty.

Szczegóły dotyczące produktu:

nazwa: Reparil Gel N (Escinum + Diethylamini salicylas), żel, (10 mg + 50 mg)/g, opakowanie 1 tuba 40 g, GTIN 05909990116614

numer serii: D2102021, termin ważności: 03.2026;

numer serii: D2100538, termin ważności: 03.2026

podmiot odpowiedzialny: Cooper Consumer Health B.V. z siedzibą w Diemen, Holandia (poprzednio Viatris Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednio pod firmą Mylan Healthcare sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Dlaczego wycofano ze sprzedaży Reparil Gel N?

Główny Inspektor Farmaceutyczny wyjaśnia, że powodem wycofania Reparil Gel N jest wada jakościowa.

"Niespełnienie wymagań jakościowych polega na przekroczeniu limitu zarejestrowanej specyfikacji jakościowej dla parametru zawartość aescinolu w długoterminowym badaniu stabilności serii D2100376, wykonanym po 24 miesiącach, w zarejestrowanych warunkach przechowywania. Zawartość aescinolu jest wyższa niż zakładają wymagania specyfikacji" - poinformował GIF w komunikacie.

