Uwaga na wadliwy sprzęt do sportów górskich

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe AMC A. Ciszewski & K. Śmiałek sp.j. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w czekanach marki Petzl, modele: NOMIC (kod U021AA00) oraz ERGONOMIC (kod U022AA00), istnieje ryzyko pęknięcia styliska, co może skutkować upadkiem wspinacza.

W związku z tym dystrybutor sprzętu opublikował na swojej stronie wezwanie do zwrotu czekanów wskazanych w ostrzeżeniu.

"Zgłoszono nam kilka przypadków pękania czekanów w miejscu uchwytu, co może stanowić potencjalne zagrożenie poważnymi obrażeniami. Nasze testy i analizy pozwoliły nam zidentyfikować partie czekanów, które mogą stwarzać takie ryzyko. Wytrzymałość tych czekanów nie spełnia naszych wymagań jakościowych, zwłaszcza w przypadku intensywnego użytkowania podczas wspinaczki lodowej i dry toolingu. Do pęknięcia dochodzi bez żadnych wcześniejszych oznak i możliwości wykrycia. Prosimy o natychmiastowe zaprzestanie używania czekanów objętych niniejszym wezwaniem do zwrotu" - czytamy na stronie dystrybutora.

Dystrybutor sprzętu do sportów górskich opublikował również ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa uprzęży oferowanych w sprzedaży.

"Zgłoszenia użytkowników zwróciły naszą uwagę na przedwczesne zużycie śrub w przednim punkcie wpinania uprzęży ASTRO do dostępu linowego wyprodukowanych przed październikiem 2023 r. (uprzęże, które były objęte naszym wezwaniem do kontroli uprzęży ASTRO i CANYON GUIDE w 2023 r.)" - wyjaśniono w komunikacie.

Zużycie to może spowodować uwolnienie osi kolucha D, a w konsekwencji otwarcie punktu wpinania, co może prowadzić do poważnych obrażeń. "Prosimy o bezwzględną wymianę metalowego kolucha D oraz śrub przedniego punktu mocowania (przy użyciu udostępnionego zestawu zamiennego)" - apeluje dystrybutor.

Wezwanie do wymiany dotyczy wszystkich uprzęży ASTRO i CANYON GUIDE o numerach seryjnych poniżej 23J 9999999 999.

Kolejne wezwanie do przeprowadzenia kontroli dotyczy uprzęży SIMBA CLIMBING/SIMBA PARK i SWAN EASYFIT STEEL/SWAN EASYFIT STAINLESS w związku z wykryciem w jednej uprzęży braku nitu, w klamrze FAST LT PIN-LOCK, z tyłu uprzęży.

Brak nitu w tej klamrze może spowodować jej przypadkowe otwarcie, stwarzając ryzyko poważnych obrażeń. "Należy natychmiast zaprzestać użytkowania tych uprzęży" - wskazuje dystrybutor na swojej stronie.

Wadliwe karabinki wycofane ze sprzedaży

Przedsiębiorca Snap Outdoor Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w karabinkach wspinaczkowych marki Ocun, model: Condor, wyprodukowanych i dostarczonych od 20.11.2023 r. do 18.11.2025 r., numery partii: 24003xx, 24004xx, 24010xx, 24023xx, 24024xx, 24025xx, 25005xx i 25006xx, może wystąpić nieprawidłowe działanie mechanizmu blokującego.

Zamek może nie zamykać się automatycznie i wymagać ręcznego domknięcia, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Produkt jest objęty akcją wycofania ze sprzedaży i nie należy go używać.

