Pilny alert GIS: Nie używaj pod żadnym pozorem. Natychmiastowe wycofanie
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne, dotyczące migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z przyboru kuchennego w postaci łyżki do spaghetti. Konsumenci posiadający produkt opisany w komunikacie, nie powinni go używać.
Uwaga na łyżkę do spaghetti z niebezpiecznymi substancjami
GIS informuje, że w wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu w postaci łyżki do spaghetti, oferowanej w sprzedaży w sieci sklepów TEDi. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Łyżka do spaghetti
Kod kreskowy: DNP 13 55272001001000000100 224
Kraj pochodzenia: Niemcy
Producent: RENA Küchenhelfer GmbH Langenalber Straße 103, 75334Straubenhardt
Dystrybutor w Polsce: TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o., 11 Listopada 11, 40-387 Katowice
TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. w dniu 09.04.2026, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności, wycofała produkt z wszystkich sklepów w całej Polsce. Ponadto została wysłana informacja do Działu Jakości w centrali w Niemczech celem weryfikacji informacji na temat wyrobu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.
GIS apeluje do konsumentów
Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.