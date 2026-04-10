Uwaga na łyżkę do spaghetti z niebezpiecznymi substancjami

GIS informuje, że w wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu w postaci łyżki do spaghetti, oferowanej w sprzedaży w sieci sklepów TEDi. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Łyżka do spaghetti

Kod kreskowy: DNP 13 55272001001000000100 224

Kraj pochodzenia: Niemcy

Producent: RENA Küchenhelfer GmbH Langenalber Straße 103, 75334Straubenhardt

Dystrybutor w Polsce: TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o., 11 Listopada 11, 40-387 Katowice

TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. w dniu 09.04.2026, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności, wycofała produkt z wszystkich sklepów w całej Polsce. Ponadto została wysłana informacja do Działu Jakości w centrali w Niemczech celem weryfikacji informacji na temat wyrobu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

GIS apeluje do konsumentów

Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.

