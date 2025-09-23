Uwaga na wadliwe baterie w odkurzaczach

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został poinformowany przez Groupe SEB Polska Sp. z o.o., że baterie do odkurzaczy bezprzewodowych marki Tefal, modele: X-FORCE 14.60 i X-FORCE 15.60, wyprodukowane przed grudniem 2024 r., o kodzie innym, niż 4Q3, mogą stwarzać zagrożenie pożarowe.

Producent odkurzaczy, marka Tefal wskazuje z kolei, że "w rzadkich przypadkach i wyłącznie podczas używania produktu mogą wystąpić zdarzenia termiczne spowodowane defektem podzespołu baterii".

Zdarzenia termiczne w baterii to niekontrolowany wzrost temperatury, co może skutkować różnymi reakcjami chemicznymi, w tym m.in. uwolnieniem palnych gazów, w konsekwencji doprowadzając do pożaru lub eksplozji ogniwa.

"Wszystkich klientów posiadających model Tefal X-Force Flex 15.60 lub X-Force Flex 14.60 (seria TY99xx) prosimy o zaprzestanie korzystania z odkurzacza i z uwagi na możliwe zagrożenie bezpieczeństwa, zgłoszenie za pomocą strony internetowej potrzeby wymiany baterii" - apeluje Tefal.

Tefal ostrzega przed wadliwymi bateriami w odkurzaczach INTERIA.PL/Informacja prasowa

Pozostałe serie odkurzaczy bezprzewodowych Tefal X-Force oraz modele Tefal X-Force Flex 15.60 i X-Force Flex 14.60 wyprodukowane po grudniu 2024 nie są dotknięte tym problemem i dlatego ich baterie nie podlegają tej akcji.

Tefal wycofuje baterie modeli odkurzaczy X-Force Flex 15.60 oraz X-Force Flex 14.60 (seria TY99xx) INTERIA.PL/Informacja prasowa

Jak sprawdzić, czy baterie podlegają wymianie?

Osoby posiadające model X-Force Flex 15.60 lub X-Force Flex 14.60 (seria TY99xx) wyprodukowany przed grudniem 2024 roku, powinny wejść na dedykowaną stronę recall.tefal.com, by zapoznać się z informacjami, jak zweryfikować, czy produkt jest objęty akcją i jeśli jest, to w jaki sposób otrzymać nową baterię.

"Aby zweryfikować, czy posiadasz baterię objętą wycofaniem, znajdź numer referencyjny odkurzacza, umieszczony na tabliczce znamionowej, która widoczna jest na korpusie, po wyjęciu baterii" - wyjaśnia producent.

