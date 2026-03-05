Uwaga na nieprawidłowo oznaczone kubki z Pepco

Sieć Pepco informuje, że z oferty sprzedażowej wycofano produkt w postaci "Kubków Fashion PLU 612751". W wyniku pomyłki doszło do nieprawidłowego oznaczenia części kubków znakami graficznym, informującymi o możliwości ich użytkowania w kuchence mikrofalowej oraz zmywarce.

W rzeczywistości produkty te nie są przeznaczone do stosowania ani w kuchence mikrofalowej, ani w zmywarce.

Użytkowanie ich w ten sposób może prowadzić do uszkodzenia produktu oraz stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika (ryzyko oparzenia się) z uwagi na nagrzewanie się złotych elementów w kuchence mikrofalowej - informuje Pepco.

"W związku z wykryciem błędu w oznakowaniu niewielkiej części produktów, prosimy osoby, które je zakupiły o weryfikację" - informuje sieć.

Niektóre kubki z Pepco zostały błędnie oznaczone i nie można ich umieszczać w zmywarce oraz mikrofalówce INTERIA.PL/Informacja prasowa

Pepco apeluje do klientów

Osoby, które kupiły w Pepco kubki opisane w komunikacie, powinny sprawdzić piktogramy znajdujące się na spodzie kubka. Piktogramy powinny być przekreślone - wyjaśniają przedstawiciele Pepco.

"Jeśli posiadają Państwo kubek z błędnym oznakowaniem, prosimy o zwrot produktów oraz odbiór pełnej kwoty za ich zakup. Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie Pepco. Paragon nie jest wymagany" - czytamy w ostrzeżeniu.

