Pilny apel Pepco. Natychmiast odłóż ten produkt. Ryzyko poparzenia

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Pepco wydała najnowszy komunikat ws. pilnego wycofania ze sprzedaży niektórych produktów. W wyniku pomyłki doszło do nieprawidłowego oznaczenia części artykułów, dlatego nieprawidłowe ich użytkowanie może stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

article cover
Sieć sklepów Pepco wydała komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedażyEryk Stawinski/REPORTEREast News

Uwaga na nieprawidłowo oznaczone kubki z Pepco

Sieć Pepco informuje, że z oferty sprzedażowej wycofano produkt w postaci "Kubków Fashion PLU 612751". W wyniku pomyłki doszło do nieprawidłowego oznaczenia części kubków znakami graficznym, informującymi o możliwości ich użytkowania w kuchence mikrofalowej oraz zmywarce.

Czytaj także: Masz ten produkt w domu? Natychmiast go odłóż. Wydano pilny alert

W rzeczywistości produkty te nie są przeznaczone do stosowania ani w kuchence mikrofalowej, ani w zmywarce.

Użytkowanie ich w ten sposób może prowadzić do uszkodzenia produktu oraz stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika (ryzyko oparzenia się) z uwagi na nagrzewanie się złotych elementów w kuchence mikrofalowej - informuje Pepco.

"W związku z wykryciem błędu w oznakowaniu niewielkiej części produktów, prosimy osoby, które je zakupiły o weryfikację" - informuje sieć.

Zobacz również: Biedronka z pilnym ostrzeżeniem ws. cebuli. Nie spożywaj pod żadnym pozorem

Zestaw czterech kubków w różnych kolorach: biały, czerwony, czarny i różowy, każdy ozdobiony szerokim, metalicznym, złotym rantem oraz złotym uchem.
Niektóre kubki z Pepco zostały błędnie oznaczone i nie można ich umieszczać w zmywarce oraz mikrofalówceINTERIA.PL/Informacja prasowa

Pepco apeluje do klientów

Osoby, które kupiły w Pepco kubki opisane w komunikacie, powinny sprawdzić piktogramy znajdujące się na spodzie kubka. Piktogramy powinny być przekreślone - wyjaśniają przedstawiciele Pepco.

"Jeśli posiadają Państwo kubek z błędnym oznakowaniem, prosimy o zwrot produktów oraz odbiór pełnej kwoty za ich zakup. Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie Pepco. Paragon nie jest wymagany" - czytamy w ostrzeżeniu.

Warto wiedzieć: Masz ten produkt w domu? Natychmiast go odłóż. Wydano pilny alert

Prasowana kiełbasa z Serbii podbija świat© 2026 Associated Press

Najnowsze