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Pilny komunikat PKP Intercity. Mowa o zwrocie kosztów w związku z upałami

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

PKP Intercity opublikowało pilny komunikat, w którym informuje, że w związku z prognozowanymi upałami, pasażerowie mogą zrezygnować z podróży i zwrócić bilet bez potrącania odstępnego. Akcja dotyczy biletów w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

Wagon PKP Intercity z logo stojący przy peronie, pasażer wsiada, widoczny żółty pas ostrzegawczy.
PKP Intercity w związku z prognozowanymi upałami uruchomiło akcję bezpłatnego zwrotu biletówPawel WodzynskiEast News

PKP Intercity reaguje na zapowiadane upały

"W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami w dniach od 30 lipca do 9 sierpnia 2026 roku możesz zrezygnować z podróży i zwrócić bilet bez potrącania odstępnego" - wskazuje PKP Intercity.

Taką możliwość zwrotu mają osoby posiadające bilety na połączenia krajowe i międzynarodowe, ale z zastrzeżeniem, że zostaną one kupionych najpóźniej w środę 29 lipca br., a ich ważność na przejazdy obowiązuje w okresie od 30 lipca do 9 sierpnia br.

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W przypadku biletów na przejazdy międzynarodowe, można zwrócić bilet kupiony w kanałach sprzedaży PKP Intercity na przejazd:

  • do lub z Niemiec;
  • do lub z Czech;
  • do lub ze Słowacji;
  • do lub z Węgier;
  • do lub z Austrii;
  • do lub z Litwy.

Zasady obejmują wszystkie rodzaje biletów, również kupione w ofercie Super Promo International - dodaje przewoźnik.

Gdy mowa o biletach na przejazdy krajowe, można zwrócić bilety jednorazowe, odcinkowe; bilety Multiprzejazd i Multiprzejazd Max, rezerwacje miejsc, dopłaty do pociągów EIP, bilety na przewóz np. roweru lub psa.

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Pobrane odstępne również można odzyskać

Bilet należy zwrócić w kasie biletowej, w Serwisie e-IC lub aplikacji PKP Intercity - przed rozpoczęciem terminu ważności biletu, przez złożenie wniosku - po rozpoczęciu terminu ważności biletu lub przez złożenie wniosku - jeżeli kasa nie może dokonać zwrotu - wyjaśnia PKP Intercity.

"Bez opłaty zwrócimy również należności za rezerwację miejsca, dopłatę do pociągu EIP, bilet na przewóz, na przykład roweru lub psa" - wskazano w komunikacie.

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