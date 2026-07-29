PKP Intercity reaguje na zapowiadane upały

"W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami w dniach od 30 lipca do 9 sierpnia 2026 roku możesz zrezygnować z podróży i zwrócić bilet bez potrącania odstępnego" - wskazuje PKP Intercity.

Taką możliwość zwrotu mają osoby posiadające bilety na połączenia krajowe i międzynarodowe, ale z zastrzeżeniem, że zostaną one kupionych najpóźniej w środę 29 lipca br., a ich ważność na przejazdy obowiązuje w okresie od 30 lipca do 9 sierpnia br.

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W przypadku biletów na przejazdy międzynarodowe, można zwrócić bilet kupiony w kanałach sprzedaży PKP Intercity na przejazd:

do lub z Niemiec;

do lub z Czech;

do lub ze Słowacji;

do lub z Węgier;

do lub z Austrii;

do lub z Litwy.

Zasady obejmują wszystkie rodzaje biletów, również kupione w ofercie Super Promo International - dodaje przewoźnik.

Gdy mowa o biletach na przejazdy krajowe, można zwrócić bilety jednorazowe, odcinkowe; bilety Multiprzejazd i Multiprzejazd Max, rezerwacje miejsc, dopłaty do pociągów EIP, bilety na przewóz np. roweru lub psa.

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Pobrane odstępne również można odzyskać

Bilet należy zwrócić w kasie biletowej, w Serwisie e-IC lub aplikacji PKP Intercity - przed rozpoczęciem terminu ważności biletu, przez złożenie wniosku - po rozpoczęciu terminu ważności biletu lub przez złożenie wniosku - jeżeli kasa nie może dokonać zwrotu - wyjaśnia PKP Intercity.

"Bez opłaty zwrócimy również należności za rezerwację miejsca, dopłatę do pociągu EIP, bilet na przewóz, na przykład roweru lub psa" - wskazano w komunikacie.

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