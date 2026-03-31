Pilny komunikat TPN - droga do Morskiego Oka zamknięta

W komunikacie opublikowanym przez Tatrzański Park Narodowy czytamy, że na wniosek TOPR, w związku z intensywnymi opadami śniegu, zamknięto drogę do Morskiego Oka na odcinku od Palenicy Białczańskiej do schroniska nad Morskim Okiem od dzisiaj, czyli od wtorku, 31 marca 2026 r. do momentu ustąpienia znacznego zagrożenia lawinowego.

"Odradzamy dziś wyjścia w góry. Szlaki są nieprzetarte, śnieg jest głęboki i grząski, a niski pułap chmur utrudnia widzialność" - wskazano w komunikacie.

TPN apeluje do turystów

W Tatrach od kilku dni obficie pada śnieg, w związku z tym warunki na szlakach są bardzo trudne i niebezpieczne. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zaapelowały do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.

"Turysto, TPN stara się dostarczyć informacje o warunkach na szlakach oraz o potencjalnych zagrożeniach. Zrób z nich użytek. Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie i Twoich decyzji. Bądź rozważny. Aktualnie doświadczenie w turystyce górskiej, wiedza lawinowa oraz sprzęt zimowy (raki, czekan, lawinowe ABC), jak i umiejętność posługiwania się nim są niezbędne, ale mogą okazać się niewystarczające" - czytamy w ostrzeżeniu.

"Ewa gotuje": Awokado z pomarańczą na rukoli Polsat