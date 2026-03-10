PKP Intercity uruchamia specjalny skład na 25-lecie

PKP Intercity wyjaśnia, że specjalne składy "Nieśpiesznego" mają kursować w weekendy i w rozkładzie jazdy pojawi się ponad 40 połączeń. "Niespieszny" to pociąg stworzony w ramach projektu będącego dopełnieniem zbliżającego się 25-lecia przewoźnika.

"To sentymentalna podróż do lat 80., pełna nostalgii, wynikającej z zestawienia pociągu, w którym wykorzystane zostały lokomotywy w historycznych barwach oraz klasyczne wagony z oryginalnym wyposażeniem z lat 80., które wielu pasażerom przywołają najpiękniejsze wspomnienia z dawnych przejazdów" - informuje PKP Intercity.

"Skład Nieśpiesznego tworzy historyczny tabor, który zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach polskiej kolei. Na trasę wyjadą klasyczne, oliwkowe wagony 1. i 2. klasy (112Ag, 111Ag, 111As, 110Ac, 609A), oferujące około 200 miejsc siedzących w każdym kursie. Pieczołowitą rewitalizację przeprowadziła spółka PKP Intercity Remtrak w zakładach w Idzikowicach i Warszawie, łącząc historyczny charakter z komfortem ówczesnych podróży" - wyjaśnia przewoźnik.

Na czele pociągu pojawią się legendy polskich torów: unikatowa lokomotywa elektryczna EP05-23 "Czesio", kultowe "Siódemki" (EU07-005, EP07-201, EP07-544), a także lokomotywy serii EP08 "Świnka" oraz EP09 "Epoka".

Kiedy wyjdzie na tory pociąg "Nieśpieszny"?

PKP Intercity przekazało, że pierwszy przejazd "Nieśpiesznego" zaplanowano na 17 kwietnia 2026 r., a sprzedaż biletów ruszy w drugiej połowie marca - zarówno online, jak i w kasach biletowych.

Podróżni wybiorą miejsca, korzystając z graficznego schematu wagonu przy zakupie online, a rezerwacja miejsc będzie obowiązkowa. Na pokład pociągu będzie można zabrać psa, rower i bagaż - zgodnie z Regulaminem i Cennikiem usług PKP Intercity. Obowiązywać będą ulgi ustawowe, natomiast oferty promocyjne przewoźnika nie znajdą zastosowania - dodaje PKP.

