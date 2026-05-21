Spis treści: Ile obecnie wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę? Jaka najniższa krajowa w 2027 roku?

Ile obecnie wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę?

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce nie podlega zróżnicowaniu ze względu na region, branżę, sektor gospodarczy, grupę zawodową czy posiadane kwalifikacje.

Każdy pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest to kwota, która przysługuje niezależnie od zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy - wskazuje resort rodziny.

Obecnie tzw. najniższa krajowa obowiązująca od 1 stycznia br., czyli minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto miesięcznie, co daje ok. 3605 zł netto, zatem "na rękę".

Gdy mowa o umowach cywilnoprawnych, to w tym kontekście również obowiązuje również minimalna stawka godzinowa w wysokości 31,40 zł brutto, co daje ok. 25,20 zł netto.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Ruszyły już negocjacje ws. ustalenia płacy minimalnej na 2027 rok 123RF/PICSEL

Jaka najniższa krajowa w 2027 roku?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego. W praktyce oznacza to, że Rada Ministrów nie później niż do 15 czerwca przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok następny.

Propozycja powinna być oparta na analizie z uwzględnieniem m.in. danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, średnich wydatków gospodarstw domowych, wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz ogólnej sytuacji gospodarczej państwa - tłumaczy Państwowa Inspekcja Pracy.

"Następnie Rada Dialogu Społecznego, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz strony rządowej, ma 30 dni na przeprowadzenie negocjacji i uzgodnienie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych" - czytamy na stronie PIP.

Jeżeli w terminie 30 dni nie dojdzie do uzgodnienia stanowiska w Radzie Dialogu Społecznego, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustala samodzielnie Rada Ministrów. Informacja ta ogłaszana jest nie później niż do 15 września.

Serwis fakt.pl wskazuje, że ruszyły już negocjacje ws. ustalenia płacy minimalnej na 2027 rok.

Pracodawcy zaproponowali, by minimalna krajowa w przyszłym roku wynosiła co najmniej 4860,70 zł brutto. Na taką kwotę wskazuje Łukasz Kozłowski ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich - wskazuje fakt.pl

Związkowcy wychodzą z założenia, że minimalne wynagrodzenie w 2027 r. powinno wynieść co najmniej 4900 zł.

"Fakt" dotarł do oficjalnego pisma resortu rodziny, z którego wynika, że: "Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 r. nie powinno być niższe niż 4927 zł, w związku z zachowaniem zasady (...) z art. 5. ust. 1, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrastało w stopniu nie niższym niż inflacja prognozowana na kolejny rok".

"Przepisy zakładają, że jeśli inflacja w ciągu roku przekracza 5 proc., wtedy pensja minimalna jest podnoszona dwa razy. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w 2023 i 2024 r. Czy tak będzie też w przyszłym roku? Resort rodziny tego nie przewiduje" - czytamy na fakt.pl.

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press