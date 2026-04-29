Czym jest "Bon Wyspiarza Seniora"?

Gminy w Polsce na różne sposoby wspierają seniorów dodatkowymi świadczeniami. Nie inaczej jest w Świnoujściu, gdzie od 2020 r. funkcjonuje program "Bon Wyspiarza Seniora", pozwalający na otrzymanie przez uprawnione osoby świadczenia finansowego.

Świadczenie "Bon Wyspiarza Seniora" wypłacane jest jednorazowo w wysokości 400 zł, przyznaje się je osobie uprawnionej na cele kulturalne oraz zdrowotne, w tym na zakup leków i jest ono finansowane jest z budżetu Gminy Miasto Świnoujście.

Z kolei wypłata bonu następuje w terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia pozytywnej weryfikacji uprawnień do świadczenia.

Kto może wnioskować o bon?

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki - w dniu złożenia wniosku stale zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Świnoujście i zamieszkiwała nieprzerwanie przez okres, co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. Ponadto w roku 2026 musi ukończyć 65 lat albo więcej.

Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Świnoujście, ale nieposiadające zameldowania na jej terenie, są zobowiązane do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania przez co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu w terminie do 29 maja 2026 r

Jak czytamy w uchwale z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego "Bon Wyspiarza Seniora": ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu w terminie do 29 maja 2026 r. Stwierdzenie uprawnienia do otrzymania świadczenia nastąpi na podstawie weryfikacji daty urodzenia i miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

