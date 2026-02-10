Spis treści: GUS pokazał, ile wynosi średnie wynagrodzenie w Polsce Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w ostatnim kwartale ubiegłego roku GUS podał dane o pracujących w Polsce cudzoziemcach

GUS pokazał, ile wynosi średnie wynagrodzenie w Polsce

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8903,56 zł- poinformował Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do 2024 r. - średnie zarobki w gospodarce narodowej wzrosły o 5,5 proc.

Biorąc pod uwagę ostatni kwartał ubiegłego roku 2025 r., średnia wysokość wynagrodzeń wyniosła 9197,79 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku, wyniosło w minionym kwartale 9196,88 zł.

"Realny wzrost wynagrodzeń uzyskany w stosunku w 2025 r. do roku 2024 r. jest jednak niższy niż przed rokiem. Według najnowszych danych ogółem zarobki w 2025 r. wzrosły realnie o 5,5 proc., gdy w 2024 r. w stosunku do roku 2023 było to 9,5 proc." - informuje serwis polsatnews.pl.

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w ostatnim kwartale ubiegłego roku

GUS poinformował, że w 4. kwartale 2025 r. odnotowano 83673 rejestracje przedsiębiorstw, tj. o 2,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. r. oraz 102 upadłości, tj. o 7 więcej niż w 4 kwartale 2024 r.

Liczba rejestracji przedsiębiorstw w ostatnim kwartale ubiegłego wyniosła 83 673 wobec 82 029 w analogicznym okresie 2024 r. Ponad połowa wszystkich rejestracji dotyczyła trzech obszarów działalności, tj. usług (25,0 proc.), budownictwa (17,1 proc.) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (12,8 proc.).

Największy wzrost rejestracji w odniesieniu do 4. kwartału poprzedniego roku zanotowano w usługach (o 10,6 proc.) i przemyśle (o 10,0 proc.). Spadek zaobserwowano tylko w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 18,8 proc.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 1,5 proc.).

W 4. kwartale 2025 r. zanotowano upadłość 102 przedsiębiorstw wobec 95 w analogicznym okresie roku 2024. Wzrost liczby upadłości zaobserwowano w następujących rodzajach działalności: budownictwo (o 7 jednostek), usługi (o 7 jednostek), informacja i komunikacja (o 4 jednostki) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 2 jednostki).

W pozostałych sekcjach nastąpił spadek upadłości: transport i gospodarka magazynowa (o 7 jednostek), przemysł (o 3 jednostki) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3 jednostki).

GUS podał dane o pracujących w Polsce cudzoziemcach

W ostatnim dniu sierpnia 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1103,1 tys. cudzoziemców, tj. o 5,6 proc. więcej niż w sierpniu 2024 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zmniejszyła się o 0,3 proc.

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni ‒ ich udział wyniósł 59,7 proc. - o 0,1 p. proc. mniej niż rok wcześniej i tyle samo co w końcu lipca 2025 r.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 sierpnia 2025 r. było ich 739,4 tys., tj. o 5,2 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz o 0,2 proc. mniej niż w lipcu 2025 r.

Obywatele Ukrainy stanowili 67 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce.

