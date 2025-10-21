Czym jest opłata reprograficzna?

Resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazuje, że opłata reprograficzna, zwana inaczej rekompensatą uczciwej kultury, a potocznie nazywana "podatkiem od smartfonów", to niewielka kwota (od 1 do 4 proc. ceny urządzenia) wypłacana z marży producentów sprzętu elektronicznego - służącego do darmowego dozwolonego użytku utworów chronionych - twórcom tych utworów. Opłata nie jest nową konstrukcją, funkcjonuje w Polsce od lat 90. XX wieku, podobnie jak w zdecydowanej większości krajów europejskich.

Ministerstwo zaznacza, że opłata w rzeczywistości nie jest podatkiem. "Nie wpływa do budżetu państwa ani samorządów terytorialnych. Przekazywana jest twórcom, gdyż darmowe odtwarzanie ich utworów zwiększa atrakcyjność i popyt na urządzenia elektroniczne takie jak smartfony, tablety czy laptopy, a jednocześnie zmniejsza wpływy twórców ze sprzedaży swoich utworów" - czytamy w komunikacie.

Czy "podatek od smartfonów" wpłynie na wyższe ceny urządzeń?

Opłata reprograficzna ma być naliczana od takich urządzeń jak m.in. wspomniane smartfony, ale i tablety czy telewizory. Choć wedle założeń opłata będzie pobierana bezpośrednio od producentów i importerów urządzeń, to niektórzy eksperci wskazują, że może się to przełożyć na wyższą cenę oferowanych urządzeń, co bezpośrednio odczują konsumenci.

Jak informowała Paulina Błaziak z serwisu Biznes Interia - w sierpniu br. przedstawiciele Związku Polska Cyfrowa podpisali się pod apelem o rezygnację z planów rozszerzenia opłaty reprograficznej na nowoczesne urządzenia elektroniczne.

Michał Kanownik, prezes ZPC, wskazywał wówczas, że opłata, zwana potocznie "podatkiem od smartfona" przełoży się na przedsiębiorców i konsumentów. Ocenił również, że resort, dodając na listę nowoczesne urządzenia, jedynie utrwala archaiczne rozwiązania zamiast otworzyć system na nowoczesne modele wynagradzania twórców - dodaje Biznes Interia.

Kanownik w rozmowie z Biznes Interia tłumaczył, że lepszym pomysłem byłaby reforma systemu oparta na "rzetelnych danych, dostosowana do sposobu, w jaki dzisiaj realnie korzystamy z treści kultury".

Z kolei serwis dlahandlu.pl wskazuje, że "kluczowe nowe pozycje w tabeli to telefony komórkowe, tablety i komputery. W przypadku dwóch pierwszych kategorii uwzględnia się fakt, że znaczną część pamięci wewnętrznej zajmuje system operacyjny i oprogramowanie użytkowe, dlatego opłaty będą dotyczyć jedynie urządzeń z pamięcią powyżej 32 GB".

Ministerstwo Kultury zaznacza, że opłata reprograficzna wcale nie musi wpływać na ceny urządzeń, czego dowodem są niższe ceny tych samych popularnych smartfonów czy komputerów w Niemczech niż w Polsce.

"W Niemczech pobiera się największe kwoty z opłaty (z samych urządzeń audio-wideo ponad 330 mln EUR rocznie), a w Polsce - jedną z najmniejszych kwot na świecie (ca. 1,7 mln EUR rocznie). Różnica wynika z faktu, że w Niemczech, Francji, Włoszech, ale też na Węgrzech, w Czechach czy Rosji opłatą objęte są najnowsze urządzenia, w tym smartfony, tablety czy telewizory SMART. W Polsce opłatą reprograficzną objęte są urządzenia już nieprodukowane - magnetofony i magnetowidy." - informuje MKiDN.

