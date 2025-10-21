"Podatek od smartfonów" już niebawem. Konsumenci zapłacą więcej?

Łukasz Piątek

Rząd pracuje nad nowelizacją rozporządzenia ws. opłaty reprograficznej, którą potocznie określa się "podatkiem od smartfonów". Nowe regulacje mają wejść w życie od stycznia przyszłego roku, a opłata ma być ponoszona przez producentów urządzeń. Niewykluczone jednak, że wpłynie to na wyższe ceny smartfonów, co odczują konsumenci.

Czy tzw. "podatek od smartfonów" wpłynie na wyższą cenę urządzeń?
123RF/PICSEL

Czym jest opłata reprograficzna?

Resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazuje, że opłata reprograficzna, zwana inaczej rekompensatą uczciwej kultury, a potocznie nazywana "podatkiem od smartfonów", to niewielka kwota (od 1 do 4 proc. ceny urządzenia) wypłacana z marży producentów sprzętu elektronicznego - służącego do darmowego dozwolonego użytku utworów chronionych - twórcom tych utworów. Opłata nie jest nową konstrukcją, funkcjonuje w Polsce od lat 90. XX wieku, podobnie jak w zdecydowanej większości krajów europejskich.

Ministerstwo zaznacza, że opłata w rzeczywistości nie jest podatkiem. "Nie wpływa do budżetu państwa ani samorządów terytorialnych. Przekazywana jest twórcom, gdyż darmowe odtwarzanie ich utworów zwiększa atrakcyjność i popyt na urządzenia elektroniczne takie jak smartfony, tablety czy laptopy, a jednocześnie zmniejsza wpływy twórców ze sprzedaży swoich utworów" - czytamy w komunikacie.

Czy "podatek od smartfonów" wpłynie na wyższe ceny urządzeń?

Opłata reprograficzna ma być naliczana od takich urządzeń jak m.in. wspomniane smartfony, ale i tablety czy telewizory. Choć wedle założeń opłata będzie pobierana bezpośrednio od producentów i importerów urządzeń, to niektórzy eksperci wskazują, że może się to przełożyć na wyższą cenę oferowanych urządzeń, co bezpośrednio odczują konsumenci.

Michał Kanownik, prezes ZPC, wskazywał wówczas, że opłata, zwana potocznie "podatkiem od smartfona" przełoży się na przedsiębiorców i konsumentów. Ocenił również, że resort, dodając na listę nowoczesne urządzenia, jedynie utrwala archaiczne rozwiązania zamiast otworzyć system na nowoczesne modele wynagradzania twórców - dodaje Biznes Interia.

Kanownik w rozmowie z Biznes Interia tłumaczył, że lepszym pomysłem byłaby reforma systemu oparta na "rzetelnych danych, dostosowana do sposobu, w jaki dzisiaj realnie korzystamy z treści kultury".

Z kolei serwis dlahandlu.pl wskazuje, że "kluczowe nowe pozycje w tabeli to telefony komórkowe, tablety i komputery. W przypadku dwóch pierwszych kategorii uwzględnia się fakt, że znaczną część pamięci wewnętrznej zajmuje system operacyjny i oprogramowanie użytkowe, dlatego opłaty będą dotyczyć jedynie urządzeń z pamięcią powyżej 32 GB".

Ministerstwo Kultury zaznacza, że opłata reprograficzna wcale nie musi wpływać na ceny urządzeń, czego dowodem są niższe ceny tych samych popularnych smartfonów czy komputerów w Niemczech niż w Polsce.

"W Niemczech pobiera się największe kwoty z opłaty (z samych urządzeń audio-wideo ponad 330 mln EUR rocznie), a w Polsce - jedną z najmniejszych kwot na świecie (ca. 1,7 mln EUR rocznie). Różnica wynika z faktu, że w Niemczech, Francji, Włoszech, ale też na Węgrzech, w Czechach czy Rosji opłatą objęte są najnowsze urządzenia, w tym smartfony, tablety czy telewizory SMART. W Polsce opłatą reprograficzną objęte są urządzenia już nieprodukowane - magnetofony i magnetowidy." - informuje MKiDN.

