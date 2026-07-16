PKP Intercity rusza z kolejną promocją na podróż do Wiednia

Podróżni chcący skorzystać z oferty atrakcyjnych cen biletów do Wiednia powinni się spieszyć, bo promocja potrwa do 21 lipca br.

Ponadto PKP Intercity przypomina, że stolica Austrii jest dostępna nie tylko dla podróżnych z Warszawy. Bezpośrednie pociągi do Wiednia kursują również z Katowic, Krakowa oraz Poznania. Łącznie przewoźnik oferuje siedem par bezpośrednich połączeń między Polską a stolicą Austrii.

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Obecna promocja obejmuje wszystkie międzynarodowe pociągi dzienne i podróże nimi do Wiednia przez stacje pośrednie, w klasie 2. Do sprzedaży udostępniona jest dodatkowa pula biletów w ofercie Super Promo International.

"Szlaki z Rodowodem są zaproszeniem pasażerów do wspólnego świętowania tegorocznych jubileuszy: 25-lecia PKP Intercity i 100-lecia Polskich Kolei Państwowych. Rok 2026 jest szczególny: decyzją Sejmu RP został ogłoszony Rokiem Polskiej Kolei. W ten sposób zostało podkreślone znaczenie tej gałęzi transportu dla gospodarki i nowoczesnej mobilności" - wyjaśnia w komunikacie PKP Intercity.

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PKP Intercity w akcji pod hasłem Szlaki z Rodowodem udostępnia kolejną pulę tańszych biletów 123RF/PICSEL

Gdzie szukać tańszych biletów na PKP Intercity?

PKP Intercity dysponuje oficjalnym narzędziem w postaci specjalnej wyszukiwarki biletów "Łowcy Promo", działającej bezpośrednio w ramach strony internetowej przewoźnika. Taką funkcjonalność na stronie PKP Intercity wprowadzono już kilka lat temu, ale nadal spora część pasażerów nie wie, że można z niej korzystać.

Przewoźnik zapewnia w komunikacie, że dzięki wyszukiwarce można znacząco zmniejszyć koszty podróży pociągami ekspresowymi.

"Łowcy Promo" wyszukuje bilety na pociągi ekspresowe, czyli połączenia kategorii Express InterCity Premium (EIP), obsługiwane pociągami Pendolino, oraz Express InterCity (EIC). Wyszukiwarka obejmuje połączenia na 7 dni w przód.

Przewoźnik zaznacza w regulaminie, że przy sprzedaży biletów stosuje 9 poziomów opłat, a liczba biletów dostępnych w każdym z poziomów opłat jest limitowana. W praktyce oznacza to, że jeśli pula biletów w danym poziomie się wyczerpie, ceny się zmieniają zgodnie z przyjętymi progami.

Ceny biletów według poziomu:

Promo I - są niższe o 7 proc. od ceny bazowej,

Promo II - są niższe o 15 proc . od ceny bazowej,

Promo III - są niższe o 21 proc . od ceny bazowej,

Promo IV - są niższe o 30 proc . od ceny bazowej,

Promo V - są niższe o 35 proc . od ceny bazowej,

Promo VI - są niższe o 40 proc . od ceny bazowej,

Promo VII - są niższe o 45 proc. od ceny bazowej.

Cena bazowa to maksymalna cena biletu jednorazowego na przejazd w danej relacji, klasie i kategorii pociągu, bez zastosowania ulg, ofert i promocji.

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