Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże, w wielu regionach przelotne opady deszczu. Na termometrach od 9 st. C do 13 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam ok. 7 st. C.

W czwartek rozpogodzenia możliwe na południu Polski, natomiast na północy przelotne opady deszczu i mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C do 14 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny, w północnej połowie kraju okresami także porywisty, zachodni i południowo-zachodni - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, ponownie przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 11 st. C do 15 st. C. Chłodniej będzie w kotlinach górskich, ok. 9 st. C.

W sobotę już zdecydowanie mniej chmur, choć możliwe przelotne opady deszczu - zwłaszcza na północnym wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C do 12 st. C.

Wiatr będzie słaby, na wschodzie i północy chwilami umiarkowany i porywisty, a w rejonie Zatoki Gdańskiej również dość silny i w porywach do 60 km/h - wynika z prognozy przygotowanej przez IMGW. W nocy z soboty na niedzielę niewykluczone przygruntowe przymrozki ok. -5 st. C.

Niedziela powinna być pogodna i sucha. Rano na południu kraju mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność. Będzie jednak chłodno, bowiem termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 7 st. C do 11 st. C.

Czeka nas diametralna zmiana pogody?

Jeśli obecne prognozy się sprawdzą, to w przyszłym tygodniu czeka nas spora zmiana w postaci zdecydowanie wyższej temperatury i licznych rozpogodzeń. Jak wskazuje serwis twojapogoda.pl - już na początku przyszłego tygodnia zrobi się cieplej i termometry wskażą ok. 15 st. C.

W połowie tygodnia zrobi się jeszcze cieplej ok. 17-20 st. C, natomiast najcieplej będzie na południu i w centrum kraju, tam nawet do 22-23 st. C w cieniu - informuje twojapogoda.pl.

