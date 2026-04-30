Sinsay pilnie wycofuje pojemniki do przechowywania

Sieć Sinsay w najnowszym komunikacie informuje, że z oferty sprzedażowej znikają pojemniki do przechowywania. "Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji globalnej kwasu octowego, produkt nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Kontakt z produktem może mieć wpływ na zdrowie konsumentów" - czytamy w ostrzeżeniu.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji globalnej kwasu octowego oznacza, że z opakowania, w tym przypadku wykonanego z tworzywa sztucznego, np. do żywności umieszczonej w pojemniku, może przenikać zbyt duża ilość substancji chemicznych.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pojemnik do przechowywania

Model indeks: 818IK-09X, 585IN-09X

Produkty były sprzedawane stacjonarnie i online w sklepach marki Sinsay.

Sinasay apeluje do klientów

Osoby posiadające pojemniki opisane w komunikacie, nie powinny ich używać. Produkt należy zwrócić do sklepu Sinsay celem odzyskania należności.

