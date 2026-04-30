Pojemniki do przechowywania m.in. żywności pilnie wycofane. Wydano alert

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Sinsay wydała pilny komunikat ws. produktów wycofanych ze sprzedaży ze względów bezpieczeństwa. W ostrzeżeniu wskazano na pojemniki do przechowywania, z których np. do żywności może przenikać zbyt duża ilość substancji chemicznych.

Dwie osoby z torbami Sinsay i Action w galerii handlowej, fragment sylwetek, widoczne wnętrze centrum.
Sinsay wydało komunikat ws. wycofanych produktów

Sinsay pilnie wycofuje pojemniki do przechowywania

Sieć Sinsay w najnowszym komunikacie informuje, że z oferty sprzedażowej znikają pojemniki do przechowywania. "Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji globalnej kwasu octowego, produkt nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Kontakt z produktem może mieć wpływ na zdrowie konsumentów" - czytamy w ostrzeżeniu.

Czytaj także: GIS z pilnym ostrzeżeniem ws. żywności. Wykryto Salmonellę w produkcie

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji globalnej kwasu octowego oznacza, że z opakowania, w tym przypadku wykonanego z tworzywa sztucznego, np. do żywności umieszczonej w pojemniku, może przenikać zbyt duża ilość substancji chemicznych.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pojemnik do przechowywania

Model indeks: 818IK-09X, 585IN-09X

Produkty były sprzedawane stacjonarnie i online w sklepach marki Sinsay.

Zobacz również: Jajka wycofane ze sklepów w całej Polsce. Nie spożywaj pod żadnym pozorem

dwie prostokątne pojemniki z białego tworzywa sztucznego, każdy z przezroczystą pokrywką ozdobioną promienistym wzorem; jeden pojemnik otwarty z pokrywką opartą o brzeg
Sinsay wycofuje ze sprzedaży pojemniki do przechowywania

Sinasay apeluje do klientów

Osoby posiadające pojemniki opisane w komunikacie, nie powinny ich używać. Produkt należy zwrócić do sklepu Sinsay celem odzyskania należności.

Warto wiedzieć: Pepco z pilnym apelem: Natychmiast zaprzestań używać. Wydano alert

Psy-roboty z głowami Muska, Bezosa, Zuckerberga i Warhola na wystawie amerykańskiego artysty © 2026 Associated Press

