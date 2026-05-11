Polacy kupują na potęgę, Unia właśnie zakazała. Nowe przepisy

Przefiltrowany miód nie będzie już pełnoprawnym miodem

Od 14 czerwca br. w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy związane z prawidłowym oznaczaniem miodu i jakością tego produktu, które są pokłosiem dostosowania polskiego prawa do unijnej tzw. dyrektywy śniadaniowej.

Jedno z najważniejszych założeń wprowadzanych regulacji dotyczy eliminacji z kategorii "głównych rodzajów miodu" tzw. miodu przefiltrowanego - wskazuje portalspozywczy.pl. Co to oznacza dla konsumentów? Otóż miód poddany intensywnej filtracji polegającej na usunięciu z niego nie tylko zanieczyszczenia, ale też znacznej części naturalnego pyłku, nie będzie mógł być sprzedawany jako miód odmianowy, np. akacjowy czy wielokwiatowy.

"Miód przefiltrowany powstaje w procesie, który usuwa z niego drobne cząstki, w tym pyłek kwiatowy. Dzięki temu jest bardzo klarowny i wygodny w użyciu, ale jednocześnie traci część swoich naturalnych właściwości" - czytamy w serwisie portalspozywczy.pl.

"Brak pyłku kwiatowego w produkcie uniemożliwia laboratoryjną weryfikację jego pochodzenia, co bywa wykorzystywane do ukrywania rzeczywistego źródła surowca, często sprowadzanego z rynków pozaeuropejskich" - wskazuje Rzeczpospolita.

Nowe regulacje od połowy czerwca

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca br., ale produkty w postaci "miodu przefiltrowanego" wprowadzone do obrotu przed tą datą, będą mogły być oferowane w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

Jak tłumaczy portalspozywczy.pl - wchodzące w życie regulacje nie zmieniają podstawowej klasyfikacji miodów. W sprzedaży nadal pozostaną produkty podzielone według pochodzenia, takie jak miody nektarowe (kwiatowe), spadziowe czy nektarowo-spadziowe - a także według sposobu pozyskiwania, np. miody sekcyjne, z plastrami, odsączane, odwirowane czy wytłaczane.

