Polacy kupują na potęgę, Unia właśnie zakazała. Nowe przepisy
Już od 14 czerwca br. za sprawą tzw. dyrektywy śniadaniowej polscy konsumenci mają być skuteczniej chronieni przed kupnem produktów udających miód. Miód poddany intensywnej filtracji nie będzie mógł być sprzedawany jako miód odmianowy.
Przefiltrowany miód nie będzie już pełnoprawnym miodem
Od 14 czerwca br. w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy związane z prawidłowym oznaczaniem miodu i jakością tego produktu, które są pokłosiem dostosowania polskiego prawa do unijnej tzw. dyrektywy śniadaniowej.
Jedno z najważniejszych założeń wprowadzanych regulacji dotyczy eliminacji z kategorii "głównych rodzajów miodu" tzw. miodu przefiltrowanego - wskazuje portalspozywczy.pl. Co to oznacza dla konsumentów? Otóż miód poddany intensywnej filtracji polegającej na usunięciu z niego nie tylko zanieczyszczenia, ale też znacznej części naturalnego pyłku, nie będzie mógł być sprzedawany jako miód odmianowy, np. akacjowy czy wielokwiatowy.
"Miód przefiltrowany powstaje w procesie, który usuwa z niego drobne cząstki, w tym pyłek kwiatowy. Dzięki temu jest bardzo klarowny i wygodny w użyciu, ale jednocześnie traci część swoich naturalnych właściwości" - czytamy w serwisie portalspozywczy.pl.
"Brak pyłku kwiatowego w produkcie uniemożliwia laboratoryjną weryfikację jego pochodzenia, co bywa wykorzystywane do ukrywania rzeczywistego źródła surowca, często sprowadzanego z rynków pozaeuropejskich" - wskazuje Rzeczpospolita.
Nowe regulacje od połowy czerwca
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca br., ale produkty w postaci "miodu przefiltrowanego" wprowadzone do obrotu przed tą datą, będą mogły być oferowane w sprzedaży do wyczerpania zapasów.
Jak tłumaczy portalspozywczy.pl - wchodzące w życie regulacje nie zmieniają podstawowej klasyfikacji miodów. W sprzedaży nadal pozostaną produkty podzielone według pochodzenia, takie jak miody nektarowe (kwiatowe), spadziowe czy nektarowo-spadziowe - a także według sposobu pozyskiwania, np. miody sekcyjne, z plastrami, odsączane, odwirowane czy wytłaczane.