Zlecenie i samozatrudnienie wliczają się do stażu pracy

Ustawa, którą 16 października 2025 r. podpisał Prezydent RP, zakłada, że od 1 stycznia 2026 r. do stażu pracy wliczają się okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów zleceń.

W związku z tym, pracownicy, którzy w przeszłości pracowali na umowie zlecenie czy prowadzili działalność, mogą otrzymać nowe uprawnienia, wynikające z zaliczenia tych okresów do stażu pracy - wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Staż pracy wpływa m.in. na wymiar urlopu, dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe.

Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2026 r. do stażu pracy wliczają się:

okresy prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy z osobą prowadzącą działalność,

okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

okresy wykonywania umowy zlecenia,

świadczenia usług, umowy agencyjnej oraz okres pozostawania osobą współpracującą,

okres pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

przebyty za granicą (udokumentowany) okres wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej.

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?

Zaświadczenie potwierdzające okresy wliczane do stażu pracy, wydawane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wystawi je na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego.

Wniosek można wysłać do ZUS wyłącznie elektronicznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek nie jest dostępny w formie papierowej.

Jeżeli okres ubezpieczenia, za który wnioskodawca chce uzyskać zaświadczenie, rozpoczął się przed 1 stycznia 1999 r. i trwał po tej dacie, należy złożyć dwa odrębne wnioski: US-7 za okres ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r. oraz USP za okres ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r.

Jeżeli na koncie nie będzie informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń, wnioskodawca otrzyma decyzję o odmowie wydania zaświadczenia. Wówczas można złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające i do tego wniosku załączyć dokumenty - wyjaśnia ZUS.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego wraz z posiadanymi dokumentami można złożyć elektronicznie poprzez swoje konto w eZUS, wykorzystując do tego wniosek ogólny POG, listownie na adres najbliższej jednostki ZUS, osobiście w dowolnej placówce ZUS.

"Jeżeli z jakiegoś powodu ZUS nie będzie w stanie wydać takiego zaświadczenia (np. bo przepracowany okres był dawno temu), pracownik będzie miał możliwość udowodnienia stażu własnymi dokumentami" - wyjaśnia resort rodziny.

Jak informuje serwis Fakt.pl - od początku br. przez pierwsze siedem dni do ZUS wpłynęło ponad 100 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia ws. potwierdzenia stażu pracy.

