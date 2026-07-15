Specjalne opaski zadbają o bezpieczeństwo seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni poinformował, że niektórzy seniorzy z tego miasta, mogą bezpłatnie otrzymać opaskę bezpieczeństwa pozwalającą na szybkie wezwanie pomocy w sytuacji nagłej - np. zasłabnięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Bochnia i budżetu państwa w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2026 - Moduł II.

"Usługa Teleopieki dedykowana jest osobom, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia" - wskazano w regulaminie programu.

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Opaska bezpieczeństwa to dyskretne urządzenie, które wygląda jak zegarek i nosi się je tak samo jak czasomierz. Opaska wyposażona jest w detektor upadku, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe takie jak puls i saturacja, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające głosowe komunikowanie się z ratownikiem medycznym lub pielęgniarką dyżurującymi całodobowo w centrum teleopieki, z którym opaska może być stale połączona - wyjaśniono w komunikacie.

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MOPS w Bochni tłumaczy również, jak wygląda procedura reakcji na otrzymany sygnał alarmowy:

kontakt telefoniczny z podanym przez użytkownika opaski numerem telefonu kontaktowego - może to być członek rodziny lub sąsiad,

w sytuacji nagłej (potwierdzonej lub w przypadku braku kontaktu) - wezwanie przez telecentrum karetki pogotowia ratunkowego lub innych służb,

telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji nadzwyczajnej od chwili uzyskania sygnału alarmowego do momentu przybycia wezwanych osób lub służb,

telefoniczne udzielanie wsparcia psychologicznego użytkownikowi opaski do czasu przybycia pomocy.

Dodano, że korzystanie z Teleopieki zwiększa bezpieczeństwo seniora i może przyczynić się do zmniejszenia lęku rodziny o bliską osobę. Opaska sprawdzi się m.in. w przypadku osoby, która może mieszkać sama, albo funkcjonuje w miarę dobrze, wychodzi z domu, ale stan zdrowia czy nawet sam wiek sprawiają, że istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażającej jej zdrowiu lub życiu.

Specjalna opaska wyposażona jest min. w detektor upadku, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe takie jak puls i saturacja 123RF/PICSEL

Kto może wnioskować o opaskę bezpieczeństwa?

O opaskę mogą wnioskować mieszkańcy Bochni, którzy skończyli 60 lat. Wnioski w formie papierowej dostępne są na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Bochnia oraz w siedzibie MOPS przy ul. Kolejowa 14.

Program ruszył 13 lipca br., a z projektu może skorzystać pierwszych 50 osób spełniających kryteria określone w programie. Interia zapytała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, czy przyjęty limit został już wyczerpany. Okazuje się, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i obecnie zbierane są wnioski wyłącznie na listę rezerwową. Usługa Teleopieki ma być świadczona do końca br.

"Jeżeli oferta spotka się zainteresowaniem mieszkańców dołożymy starań, aby w przyszłości mogła być skierowana do większej grupy mieszkańców" - zapewnia MOPS w Bochni.

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