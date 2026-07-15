Polscy seniorzy otrzymają specjalne opaski. "Detektor upadku"
Seniorzy z Bochni otrzymają bezpłatnie specjalne opaski bezpieczeństwa na nadgarstki, dzięki którym możliwe jest szybkie wezwanie pomocy w sytuacji nagłej - np. zasłabnięcia. Urządzenie jest wyposażone m.in. w w detektor upadku, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe i lokalizator GPS.
Specjalne opaski zadbają o bezpieczeństwo seniorów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni poinformował, że niektórzy seniorzy z tego miasta, mogą bezpłatnie otrzymać opaskę bezpieczeństwa pozwalającą na szybkie wezwanie pomocy w sytuacji nagłej - np. zasłabnięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Bochnia i budżetu państwa w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2026 - Moduł II.
"Usługa Teleopieki dedykowana jest osobom, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia" - wskazano w regulaminie programu.
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Opaska bezpieczeństwa to dyskretne urządzenie, które wygląda jak zegarek i nosi się je tak samo jak czasomierz. Opaska wyposażona jest w detektor upadku, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe takie jak puls i saturacja, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające głosowe komunikowanie się z ratownikiem medycznym lub pielęgniarką dyżurującymi całodobowo w centrum teleopieki, z którym opaska może być stale połączona - wyjaśniono w komunikacie.
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MOPS w Bochni tłumaczy również, jak wygląda procedura reakcji na otrzymany sygnał alarmowy:
- kontakt telefoniczny z podanym przez użytkownika opaski numerem telefonu kontaktowego - może to być członek rodziny lub sąsiad,
- w sytuacji nagłej (potwierdzonej lub w przypadku braku kontaktu) - wezwanie przez telecentrum karetki pogotowia ratunkowego lub innych służb,
- telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji nadzwyczajnej od chwili uzyskania sygnału alarmowego do momentu przybycia wezwanych osób lub służb,
- telefoniczne udzielanie wsparcia psychologicznego użytkownikowi opaski do czasu przybycia pomocy.
Dodano, że korzystanie z Teleopieki zwiększa bezpieczeństwo seniora i może przyczynić się do zmniejszenia lęku rodziny o bliską osobę. Opaska sprawdzi się m.in. w przypadku osoby, która może mieszkać sama, albo funkcjonuje w miarę dobrze, wychodzi z domu, ale stan zdrowia czy nawet sam wiek sprawiają, że istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażającej jej zdrowiu lub życiu.
Kto może wnioskować o opaskę bezpieczeństwa?
O opaskę mogą wnioskować mieszkańcy Bochni, którzy skończyli 60 lat. Wnioski w formie papierowej dostępne są na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Bochnia oraz w siedzibie MOPS przy ul. Kolejowa 14.
Program ruszył 13 lipca br., a z projektu może skorzystać pierwszych 50 osób spełniających kryteria określone w programie. Interia zapytała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, czy przyjęty limit został już wyczerpany. Okazuje się, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i obecnie zbierane są wnioski wyłącznie na listę rezerwową. Usługa Teleopieki ma być świadczona do końca br.
"Jeżeli oferta spotka się zainteresowaniem mieszkańców dołożymy starań, aby w przyszłości mogła być skierowana do większej grupy mieszkańców" - zapewnia MOPS w Bochni.
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