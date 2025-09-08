Popularna herbata z groźną bakterią. Wydano pilny komunikat
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W komunikacie czytamy, że w jednej partii herbaty ziołowej wykryto groźną bakterię. Jeśli posiadasz taką herbatę, pod żadnym pozorem jej nie spożywaj.
Uwaga na herbatę z Salmonellą
GIS informuje, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterie Salmonella spp. w jednej z pięciu próbek herbaty ziołowej - morwa biała. Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt: Morwa biała. Suplement diety. Herbata ziołowa, Zielnik Polski, 40g (20 torebek)
Producent: Herbapol - Lublin S.A., ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin
Numer partii: L 0185
Data minimalnej trwałości: 05.2027
GIS apeluje do konsumentów
Osoby, które posiadają herbatę wskazaną w komunikacie, nie powinny jej spożywać. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego, po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.
Warto wiedzieć: Popularne ciastka wycofane ze sprzedaży. Mogą wywołać alergię