Uwaga na herbatę z Salmonellą

GIS informuje, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterie Salmonella spp. w jednej z pięciu próbek herbaty ziołowej - morwa biała. Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Morwa biała. Suplement diety. Herbata ziołowa, Zielnik Polski, 40g (20 torebek)

Producent: Herbapol - Lublin S.A., ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

Numer partii: L 0185

Data minimalnej trwałości: 05.2027

GIS apeluje do konsumentów

Osoby, które posiadają herbatę wskazaną w komunikacie, nie powinny jej spożywać. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego, po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

