Popularna, polska kiełbasa skażona. Pilnie wycofują ją ze sprzedaży
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W produkcie "Metka Kiełbasa Surowa Cebulowa 170 g" z firmy Sokołów wykryto bakterie Escherichia coli produkujące toksynę Shiga (STEC). Kilka godzin wcześniej w tatarze tego samego producenta również wykryto bakterię.
Groźne bakterie w metce cebulowej z Sokołowa
GIS informuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterie Escherichia coli produkujące toksynę Shiga (STEC) w badanych próbkach metki cebulowej z określonej poniżej partii.
Spożycie produktu zanieczyszczonego Escherichia coli (STEC) wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Sokołów Metka Kiełbasa Surowa Cebulowa 170 g
Numer partii: 8225281102
Termin przydatności do spożycia: 24/10/2025
Producent: Sokołów SA, Oddział w Robakowie 62-023 Gądki , Robakowo ul. Poznańska 14, WNI 30210225
Sokołów SA realizuje obecnie wycofanie produktu z obrotu. Ponadto prowadzone jest dochodzenie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyny wyniku niezgodnego - wyjaśnia GIS. Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu partii wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.
Tatar z Lidla wycofany ze sprzedaży
Dziś rano informowaliśmy, że sieć sklepów Lidl wydała komunikat o wycofaniu ze sprzedaży tatara marki Sokołów. Produkt znika ze sprzedaży w związku ze stwierdzoną niezgodnością mikrobiologiczną, mowa o wykryciu w produkcie bakterii E. coli STEC. "Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów" - wskazuje Lidl.
Tatar sprzedawany był w wybranych sklepach na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Tatar wołowy 200 g
Producent: "Sokołów" S.A.
Termin trwałości: 24.10.2025
Numer partii: 8525281202
Osoby, które kupiły produkt wskazany w komunikacie, nie powinny go spożywać. Lidl apeluje o wyrzucenie produktu lub zwrócenie go do najbliższego sklepu sieci Lidl.