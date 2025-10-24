Groźne bakterie w metce cebulowej z Sokołowa

GIS informuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterie Escherichia coli produkujące toksynę Shiga (STEC) w badanych próbkach metki cebulowej z określonej poniżej partii.

Spożycie produktu zanieczyszczonego Escherichia coli (STEC) wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Sokołów Metka Kiełbasa Surowa Cebulowa 170 g

Numer partii: 8225281102

Termin przydatności do spożycia: 24/10/2025

Producent: Sokołów SA, Oddział w Robakowie 62-023 Gądki , Robakowo ul. Poznańska 14, WNI 30210225

Sokołów SA realizuje obecnie wycofanie produktu z obrotu. Ponadto prowadzone jest dochodzenie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyny wyniku niezgodnego - wyjaśnia GIS. Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu partii wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

Tatar z Lidla wycofany ze sprzedaży

Dziś rano informowaliśmy, że sieć sklepów Lidl wydała komunikat o wycofaniu ze sprzedaży tatara marki Sokołów. Produkt znika ze sprzedaży w związku ze stwierdzoną niezgodnością mikrobiologiczną, mowa o wykryciu w produkcie bakterii E. coli STEC. "Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów" - wskazuje Lidl.

Tatar sprzedawany był w wybranych sklepach na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Tatar wołowy 200 g

Producent: "Sokołów" S.A.

Termin trwałości: 24.10.2025

Numer partii: 8525281202

Osoby, które kupiły produkt wskazany w komunikacie, nie powinny go spożywać. Lidl apeluje o wyrzucenie produktu lub zwrócenie go do najbliższego sklepu sieci Lidl.

