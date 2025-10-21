Popularna sieć zwróci klientom pieniądze. To pokłosie interwencji UOKiK

Łukasz Piątek

Klienci sieci Empik, których zamówienia były opóźnione lub anulowane, mogą liczyć na rekompensatę. To pokłosie interwencji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wskazał na kilka nieprawidłowości podczas realizacji złożonych zamówień.

Niektórzy klienci sieci Empik otrzymają rekompensaty / zdjęcie ilustracyjne
Rekompensaty dla klientów sieci Empik. Jest decyzja Prezesa UOKiK

W najnowszym komunikacie UOKiK-u czytamy, że prezes UOKiK sprawdził w postępowaniu wyjaśniającym, w jaki sposób Empik prezentował w serwisie informacje o produktach m.in. o ich dostępności i terminie wysyłki oraz przyjrzał się terminom realizacji zamówień.

"Nie powinno dochodzić do sytuacji, w których zamówienie jest anulowane bądź towar nie dociera na czas. Jeśli dzieje się tak nagminnie, może to świadczyć o wprowadzaniu konsumentów w błąd" - tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Po przeprowadzeniu analizy urzędnicy doszli do wniosku, że do anulacji zamówień złożonych w serwisie empik.com dochodziło również po zawarciu umowy sprzedaży, a jako powód podawano np. wyczerpany zapas towaru, choć klienci informowali, że produkt był wciąż dostępny na platformie - ale niekiedy już w wyższej cenie - wskazuje UOKiK.

"Prezes UOKiK zwrócił również uwagę na sposób prezentacji informacji o terminie wysyłki produktów w serwisie, w tym sformułowań typu >>wysyłka w 24 h<<, które sugerowały, że produkt zostanie wysłany w ciągu doby od złożenia zamówienia. Tymczasem ten termin dotyczył dopiero kolejnego dnia roboczego po przyjęciu przez sprzedawcę zamówienia do realizacji" - informuje uokik.gov.pl.

Na jakie rekompensaty mogą liczyć konsumenci?

Czarno-biała tablica z logo sklepu Empik zamontowana na elewacji budynku, tło z jasnego betonu z pionowymi ciemnymi liniami.
Rekompensaty dla klientów sieci EmpikArtur Szczepanski/REPORTEREast News

W toku postępowania wyjaśniającego Urząd wypracował ze spółką rozwiązania, które zwiększają poziom ochrony konsumentów. Mowa o zmianie w sposobie prezentowania informacji o terminie wysyłki na karcie produktu oraz o momencie zawarcia umowy, tak by były one znane przed złożeniem zamówienia. Ponadto zmiany mają skutkować ograniczeniem ryzyka anulowania zamówień oraz opóźnień w wysyłce i dostawie.

"Klientom Empik, którzy zrobili zakupy na stronie empik.com w latach 2022-2024, a ich zamówienia zostały anulowane po przyjęciu do realizacji, spółka zaproponuje trzy opcje rekompensaty do wyboru przez konsumenta: 30 zł zwrotu gotówki, 40 zł w postaci kodu rabatowego na zakupy w Empik lub trzy dowolnie wybrane produkty cyfrowe z określonej puli" - informuje UOKiK.

Natomiast klienci, którzy składali zamówienia w latach 2022-2023 i które zostały doręczone z opóźnieniem, mogą liczyć na zwrot gotówki w wysokości 10 zł. Alternatywę stanowią: 15 zł zwrotu w postaci kodu rabatowego lub dwa produkty cyfrowe z tej samej puli.

"Trzecią grupę stanowią osoby, których zamówienia w latach 2022-2023 zostały wysłane z opóźnieniem względem deklaracji na karcie produktu, ale doręczono je na czas - będą mogły wybrać produkt cyfrowy z tej samej puli" - wyjaśnia UOKiK.

Urząd dodaje, że Empik poinformował uprawnionych konsumentów o rekompensacie mailowo lub przez SMS i w związku z tym warto sprawdzić, czy wiadomość nie wpadła do folderu SPAM bądź Oferty. Informacje o rekompensacie są też wyświetlane na stronie empik.com oraz w aplikacji mobilnej.

"Dopiero po otrzymaniu korespondencji od spółki, konsumenci mogą uzupełnić wysłany przez przedsiębiorcę formularz, zawierający informacje o danych kontaktowych użytych przy zamówieniu oraz wybrać formę rekompensaty. Gdy te kroki zostaną spełnione, Empik będzie miał 21 dni na zwrot środków na konto i 14 dni na dostarczenie kodów rabatowych lub produktów cyfrowych" - czytamy w komunikacie.

