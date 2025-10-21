Rekompensaty dla klientów sieci Empik. Jest decyzja Prezesa UOKiK

W najnowszym komunikacie UOKiK-u czytamy, że prezes UOKiK sprawdził w postępowaniu wyjaśniającym, w jaki sposób Empik prezentował w serwisie informacje o produktach m.in. o ich dostępności i terminie wysyłki oraz przyjrzał się terminom realizacji zamówień.

"Nie powinno dochodzić do sytuacji, w których zamówienie jest anulowane bądź towar nie dociera na czas. Jeśli dzieje się tak nagminnie, może to świadczyć o wprowadzaniu konsumentów w błąd" - tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Po przeprowadzeniu analizy urzędnicy doszli do wniosku, że do anulacji zamówień złożonych w serwisie empik.com dochodziło również po zawarciu umowy sprzedaży, a jako powód podawano np. wyczerpany zapas towaru, choć klienci informowali, że produkt był wciąż dostępny na platformie - ale niekiedy już w wyższej cenie - wskazuje UOKiK.

"Prezes UOKiK zwrócił również uwagę na sposób prezentacji informacji o terminie wysyłki produktów w serwisie, w tym sformułowań typu >>wysyłka w 24 h<<, które sugerowały, że produkt zostanie wysłany w ciągu doby od złożenia zamówienia. Tymczasem ten termin dotyczył dopiero kolejnego dnia roboczego po przyjęciu przez sprzedawcę zamówienia do realizacji" - informuje uokik.gov.pl.

Na jakie rekompensaty mogą liczyć konsumenci?

Rekompensaty dla klientów sieci Empik Artur Szczepanski/REPORTER East News

W toku postępowania wyjaśniającego Urząd wypracował ze spółką rozwiązania, które zwiększają poziom ochrony konsumentów. Mowa o zmianie w sposobie prezentowania informacji o terminie wysyłki na karcie produktu oraz o momencie zawarcia umowy, tak by były one znane przed złożeniem zamówienia. Ponadto zmiany mają skutkować ograniczeniem ryzyka anulowania zamówień oraz opóźnień w wysyłce i dostawie.

"Klientom Empik, którzy zrobili zakupy na stronie empik.com w latach 2022-2024, a ich zamówienia zostały anulowane po przyjęciu do realizacji, spółka zaproponuje trzy opcje rekompensaty do wyboru przez konsumenta: 30 zł zwrotu gotówki, 40 zł w postaci kodu rabatowego na zakupy w Empik lub trzy dowolnie wybrane produkty cyfrowe z określonej puli" - informuje UOKiK.

Natomiast klienci, którzy składali zamówienia w latach 2022-2023 i które zostały doręczone z opóźnieniem, mogą liczyć na zwrot gotówki w wysokości 10 zł. Alternatywę stanowią: 15 zł zwrotu w postaci kodu rabatowego lub dwa produkty cyfrowe z tej samej puli.

"Trzecią grupę stanowią osoby, których zamówienia w latach 2022-2023 zostały wysłane z opóźnieniem względem deklaracji na karcie produktu, ale doręczono je na czas - będą mogły wybrać produkt cyfrowy z tej samej puli" - wyjaśnia UOKiK.

Urząd dodaje, że Empik poinformował uprawnionych konsumentów o rekompensacie mailowo lub przez SMS i w związku z tym warto sprawdzić, czy wiadomość nie wpadła do folderu SPAM bądź Oferty. Informacje o rekompensacie są też wyświetlane na stronie empik.com oraz w aplikacji mobilnej.

"Dopiero po otrzymaniu korespondencji od spółki, konsumenci mogą uzupełnić wysłany przez przedsiębiorcę formularz, zawierający informacje o danych kontaktowych użytych przy zamówieniu oraz wybrać formę rekompensaty. Gdy te kroki zostaną spełnione, Empik będzie miał 21 dni na zwrot środków na konto i 14 dni na dostarczenie kodów rabatowych lub produktów cyfrowych" - czytamy w komunikacie.

