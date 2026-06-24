Czym jest system Safety Gate i jak działa?

Safety Gate to unijny system, który pozwala krajom UE szybko wymieniać się informacjami o niebezpiecznych produktach mogących zagrażać zdrowiu lub życiu konsumentów.

W praktyce system działa w następujący sposób: odpowiedni urząd w danym kraju wykrywa niebezpieczny produkt, np. podczas kontroli, po zgłoszeniu od konsumenta, następnie dodaje ostrzeżenie do systemu. Wówczas wszystkie pozostałe kraje natychmiast otrzymują powiadomienie i mogą podjąć odpowiednie działania, np. wycofać produkt ze sprzedaży, zakazać jego dalszej dystrybucji albo ostrzec klientów.

Uwaga na podkładkę dekoracyjną z niebezpiecznymi substancjami

Polska jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o podkładce dekoracyjnej "Pansiso" wykonanej z tworzywa sztucznego, która oferowana była w sprzedaży m.in. w sieci sklepów home&you.

W opisie ryzyka czytamy, że produkt zawiera nadmierne stężenie kadmu i ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (wartości zmierzone odpowiednio do 0,035 proc. i 14,3 proc. wag.). Produkt nie jest zgodny z rozporządzeniem REACH.

Kadm jest szkodliwy dla zdrowia, ponieważ kumuluje się w organizmie, może uszkadzać m.in. nerki i kości.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Podkładka dekoracyjna z tworzywa sztucznego Pansiso

Typ/numer modelu: ZAK 25000901/11028250500

Kod kreskowy: 5903997525332

Podkładka dekoracyjna Pansiso została pilnie wycofana ze sprzedaży / fot. ec.europa.eu INTERIA.PL/Informacja prasowa

Z kolei na stronie sklepu home&you w komunikacie dotyczącym wycofania ze sprzedaży wspomnianej podkładki dekoracyjnej czytamy, że nie spełnia ona wymagań bezpieczeństwa.

"Prosimy o zaprzestanie korzystania z produktu i jego zwrot w sklepie. Gwarantujemy pełny zwrot kosztów. Dziękujemy za zrozumienie" - wskazano w alercie.

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