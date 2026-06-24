Popularny produkt nafaszerowany kadmem. Pilne wycofanie ze sprzedaży. Wydano alert

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Na stronie unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych Safety Gate opublikowano komunikat o pilnym wycofaniu ze sprzedaży dekoracyjnej podkładki. Produkt, który sprzedawany był m.in. w sieci home&you, zawiera nadmierne stężenie kadmu i ftalanu bis, dlatego jego dalsze użytkowanie może być niebezpieczne dla zdrowia.

Osoba w ciemnej kurtce z zielonym koszykiem zakupowym w alejce sklepu home&you, rozmyte półki w tle.
Sieć home&you pilnie wycofuje ze sprzedaży podkładkę dekoracyjną123RF/PICSEL

Czym jest system Safety Gate i jak działa?

Safety Gate to unijny system, który pozwala krajom UE szybko wymieniać się informacjami o niebezpiecznych produktach mogących zagrażać zdrowiu lub życiu konsumentów.

W praktyce system działa w następujący sposób: odpowiedni urząd w danym kraju wykrywa niebezpieczny produkt, np. podczas kontroli, po zgłoszeniu od konsumenta, następnie dodaje ostrzeżenie do systemu. Wówczas wszystkie pozostałe kraje natychmiast otrzymują powiadomienie i mogą podjąć odpowiednie działania, np. wycofać produkt ze sprzedaży, zakazać jego dalszej dystrybucji albo ostrzec klientów.

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Uwaga na podkładkę dekoracyjną z niebezpiecznymi substancjami

Polska jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o podkładce dekoracyjnej "Pansiso" wykonanej z tworzywa sztucznego, która oferowana była w sprzedaży m.in. w sieci sklepów home&you.

W opisie ryzyka czytamy, że produkt zawiera nadmierne stężenie kadmu i ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (wartości zmierzone odpowiednio do 0,035 proc. i 14,3 proc. wag.). Produkt nie jest zgodny z rozporządzeniem REACH.

Kadm jest szkodliwy dla zdrowia, ponieważ kumuluje się w organizmie, może uszkadzać m.in. nerki i kości.

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Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Podkładka dekoracyjna z tworzywa sztucznego Pansiso

Typ/numer modelu: ZAK 25000901/11028250500

Kod kreskowy: 5903997525332

Prostokątna podkładka z motywem kwiatowym w odcieniach niebieskiego, fioletu i zieleni, z głównym bukietem na środku i czterema mniejszymi kompozycjami w rogach.
Podkładka dekoracyjna Pansiso została pilnie wycofana ze sprzedaży / fot. ec.europa.euINTERIA.PL/Informacja prasowa

Z kolei na stronie sklepu home&you w komunikacie dotyczącym wycofania ze sprzedaży wspomnianej podkładki dekoracyjnej czytamy, że nie spełnia ona wymagań bezpieczeństwa.

"Prosimy o zaprzestanie korzystania z produktu i jego zwrot w sklepie. Gwarantujemy pełny zwrot kosztów. Dziękujemy za zrozumienie" - wskazano w alercie.

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