Kto może wnioskować o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Jak wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nowy nabór finansowany jest środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i ma charakter jednorazowego programu przejściowego, pozwalającego wypełnić lukę pomiędzy zakończeniem programu Mój Prąd 6.0 a programem wspierającym rozwój magazynowania energii z Funduszu Modernizacyjnego.

O dotację na instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które posiadają mikroinstalację podłączoną do sieci (program nie obejmuje instalacji off‑grid) lub umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tłumaczy, że za mikroinstalację fotowoltaiczną uznane są m.in. wiaty, wiaty garażowe carporty i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa fotowoltaiczne.

Wśród instalacji spełniających wymagania są również fotowoltaiczne zestawy balkonowe, markizy składające się z ogniw PV tj. nowoczesne zadaszenia balkonów czy wejść, które produkują energię elektryczną, pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną - np. dachówki fotowoltaiczne.

Dofionansowanie dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznych o przedziale mocy od 2 kW do 20 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Brane są pod uwagę tylko mikroinstalacje fotowoltaiczne przyłączone od dnia 01.08.2024 do dnia 31.10.2025 roku.

Ile wynosi kwota dofinansowania?

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 28 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Wnioski można składać do 24 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania budżetu programu. Środki będą udostępnione w formule refinansowania kosztów inwestycji już zrealizowanych, a budżet programu wynosi 335 mln zł.

Dofinansowanie obejmie zakup i montaż:

instalacji fotowoltaicznych (2-20 kW) - 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 7000 zł,

magazynów energii (min. 2 kWh) - 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 16000 zł

magazynów ciepła (min. 20 dm³) - do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maks. 20 zł / 1 dm³, nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

