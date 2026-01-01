Warszawa rusza z projektem dzielni

Urząd m.st. Warszawy poinformował, że w listopadzie br. rozstrzygnięto konkurs na stołeczne dzielnie, czyli miejsca bezpłatnej wymiany rzeczy. Spośród czternastu zgłoszeń komisja wybrała trzy organizacje, które najlepiej spełniły wymagania i dzięki którym w mieście powstanie dziewięć dzielni.

Dzielnie będą ogólnodostępnymi miejscami wymiany przedmiotów codziennego użytku, m.in. ubrań, tekstyliów, książek, zabawek, sprzętu elektronicznego RTV i AGD, mebli, roślin, a także naprawy i ponownego wykorzystania różnych rzeczy. Niektóre dzielnie będą też miejscem dzielenia się żywnością, co ma pomóc w ograniczeniu jej marnowania.

"Liczymy, że pilotaż zakończy się powodzeniem i w kolejnych latach możliwe będzie kontynuowanie oraz rozszerzanie projektu o następne dzielnice Warszawy" - powiedziała Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Dzielnie zostaną otwarte w styczniu 2026 roku w następujących lokalizacjach:

ul. Czerniakowska 73/79 (Mokotów),

ul. Jazdów 3/17 Domek Fiński Zaczarowany Ogród (Śródmieście),

ul. Siennicka 26 (Praga-Południe),

ul. Edwarda Jelinka 38 (Żoliborz),

ul. 11 Listopada 22/4 (Praga-Północ),

ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15 - Galeria Młociny (Bielany),

ul. Józefa Sierakowskiego 4 lok. U13 (Praga-Północ),

ul. Panieńska 1A/76 (Praga-Północ),

Al. Jana Pawła II 36C (Wola).

Jak czytamy w komunikacie - integralną częścią projektu staną się warsztaty edukacyjne. Podczas spotkań mieszkańcy nauczą się, jak naprawiać przedmioty, jak kreatywnie je przerabiać i jak w codziennym życiu stosować zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Dzielnie alternatywą dla PSZOK?

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów tekstyliów i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca gminy do podejmowania inicjatyw, które wykraczają poza standardowe działania i tworzą nową jakość w zarządzaniu odpadami komunalnymi - wyjaśnia resort klimatu.

W związku z tym niewykluczone, że stołeczne dzielnie staną się dla mieszkańców Warszawy alternatywą dla Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Należy jednak pamiętać, że do dzielni powinny trafiać ubrania, które nie są zniszczone i mogą posłużyć innym osobom. Natomiast odzież, która nie nadaje się do użytkowania należy oddawać do PSZOK.

