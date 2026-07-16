Wysyp grzybów w lipcu? Nagranie na Facebooku

"Mokry sen każdego grzybiarza! One są dosłownie wszędzie. Lipcowy wysypie, trwaj!" - tak brzmi tytuł nagrania, które zostało opublikowane 16 lipca tego roku na platformie Facebook. Widać na nim jak użytkownik "Grzybiarz w lesie" pokazuje borowiki, które rosną w Wielkopolskich lasach. - Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i kolejny ósmy - wylicza grzybiarz. - Przypomnę, że mamy 14 lipca 2026 r. - dodaje.

Post na Facebooku zbiera tysiące polubień

Borowik usiatkowany podobny jest do podgrzbka 123RF/PICSEL

Dumny grzybiarz pokazuje, ile borowików udało mu się zebrać w trakcie wizyty w lesie. Na zdjęciu, które uzyskało już ponad cztery tysiące reakcji widać mężczyznę z czterema pełnymi koszami borowików. - Borowik usiatkowany oszalał! Letni wysyp w pełni! - czytamy.

Borowiki usiatkowane to grzyby, które pojawiają się wczesnym latem. Już w czerwcu polsatnews.pl informował o ich wysypie w polskich lasach. Borowiki usiatkowane rosną w lasach liściastych, szczególnie pod dębami i bukami, zwłaszcza tam, gdzie promienia słońca swobodnie docierają do ściółki. Grzyby te pojawiają się od maja do lipca i można spotkać go np. przy leśnych ścieżkach, ale także parkach.

jak wygląda borowik usiatkowany? Laicy często mylą go z prawdziwkiem, ponieważ mają bardzo podobne, duże, brązowe kapelusze. Akurat ta część grzyba może przybierać różne rozmiary, ponieważ średnica liczy sobie od 6 do 30 cm. Do tego charakterystyczna jest nóżka borowika: siatkowana, wypukła licząca sobie do 25 cm wysokości. Jasne grzyby mają ją kremową lub białawą, natomiast starsze są ciemniejsze (brązowe lub rude) - czytamy.

W internecie grzmi. Zarzucają próbę oszustwa

Publikacja materiałów użytkownika "Grzybiarz w lesie" spotkała się z mieszanym odzewem. Prócz komentarzy pochlebnych i gratulacji obfitych zbiorów, część użytkowników podważa autentyczność nagrań i fotografii. Jedni mówią, że materiały pochodzą z zeszłego roku, inni zaś twierdzą, że powstały przy udziale sztucznej inteligencji.

Sam autor postanawia uciąć spekulacje niedowiarkom i opublikował nagranie, które ma dowodzić autentyczności materiału. Nawiązał do odbywającego się mundialu: - Przypomnę, że w sobotę odbył się mecz: Norwegia - Anglia, gdzie Anglia wygrała z wynikiem 2:1, pozdrawiam - mówi "Grzybiarz w lesie".

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