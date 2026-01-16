Od przyszłego roku koniec z wydawaniem PIT-11?

Jak czytamy w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - projekt realizuje zobowiązanie rządowego Zespołu Deregulacyjnego i stanowi realizację filaru VI: "Wsparcie dla biznesu i deregulacja" planu gospodarczego na 2025 r. "Polska. Rok przełomu", który zakłada eliminację zbędnych procedur administracyjnych, redukcję kosztów prowadzenia działalności oraz zwiększenie przejrzystości systemu podatkowego.

Celem projektu jest deregulacja obowiązku przekazywania podatnikom imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT-2R przez płatników. W obecnym stanie prawnym dokumenty te są przekazywane na mocy prawa wszystkim podatnikom.

Jak wyjaśnia resort finansów - potrzeba wprowadzenia zmian wynika m.in. z dynamicznego rozwoju cyfrowych usług administracji skarbowej, w szczególności usługi Twój e-PIT, która zapewnia podatnikom bezpieczny i wygodny dostęp do danych wykazywanych w imiennych informacjach, w tym o przychodach, kosztach uzyskania przychodu oraz pobranych zaliczkach.

Podatnik może zalogować się do tej usługi na kilka sposobów, np. przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, e-dowodu oraz danych podatkowych. Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT podatnik ma dostęp do dotyczących go dokumentów, takich jak PIT-11, PIT-8C i IFT-1R - wskazuje Ministerstwo Finansów.

Projekt zakłada zniesienie obowiązku przekazywania z mocy prawa w każdym przypadku imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT- 2R wszystkim podatnikom. Autorzy projektu ustawy dodają jednak, że wprowadza się uprawnienie podatnika do uzyskania imiennych informacji, co do zasady, na wniosek złożony płatnikowi, czyli pracodawcy lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich sporządzenia.

Podatnik nie będzie zobowiązany do uzasadnienia wniosku, a jego realizacja będzie następować w sposób funkcjonujący w kulturze danej organizacji lub uzgodniony z podatnikiem, np. papierowo, elektronicznie.

Projektowane regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. - wskazuje Ministerstwo Finansów.

Do kiedy pracodawca jest zobowiązany przekazać urzędowi skarbowemu PIT-11?

Pracodawca będący płatnikiem ma obowiązek wystawić formularz PIT-11, czyli informację o dochodach uzyskanych w poprzednim roku podatkowym swoim pracownikom. Pracodawca powinien wykonać trzy kopie deklaracji PIT-11: z przeznaczeniem dla urzędu skarbowego, dla pracownika oraz dla siebie w celach archiwalnych.

Deklaracja PIT-11 może zostać przekazana pracownikowi w formie tradycyjnej, czyli w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Pracodawca jest zobowiązany do wysłania PIT-11 do pracownika do 28 lutego 2026 r.

Oblicza Dubaju. Miasto przyszłości pełne rekordów Content Studio