Prezes ZUS o swojej emeryturze. ""Nie jestem zadowolony"

Liwiusz Laska 1 lipca br. został prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wywiadzie z "Faktem" podzielił się informacjami m.in. na temat obecnej kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego są wypłacane renty i emerytury.

"Stan funduszu jest stabilny. Mamy bardzo wysoką ściągalność składek dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy. Nie wykorzystujemy w całości dotacji budżetowej. Mamy bardzo wielu płatników i ubezpieczonych, w tym obcokrajowców, którzy - nie ukrywajmy - mają duży wpływ na kondycję funduszu. To ok. 1,3 mln ubezpieczonych cudzoziemców" - wyjaśnia Liwiusz Laska.

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Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rozmowie z "Faktem" podkreślił, że ZUS ma jedne z największych możliwości analitycznych w kraju, bowiem posiada ogromne zbiory danych i bardzo wyspecjalizowane jednostki do wyliczania prognoz.

"Przecież niedawno udostępniliśmy informację, dzięki której każdy mógł zobaczyć prognozowaną wysokość swojej przyszłej emerytury" - wskazuje Laska.

Prezes ZUS postanowił podzielić się publicznie informacją, jaką otrzymał prognozę emerytury. " Sam nie jestem zadowolony. Sprawdzałem i wyszło mi, że będę miał 4167 zł. Przy obecnym systemie trzeba po prostu szukać dodatkowych źródeł zabezpieczenia" dodał szef ZUS na łamach "Faktu".

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Liwiusz Laska, prezes ZUS o swojej prognozowanej emeryturze: Nie jestem zadowolony Wojciech Stróżyk Reporter

Jak sprawdzić cyfrową informację o swojej emeryturze?

ZUS tłumaczy, że aby znaleźć informację o stanie swojego konta w aplikacji mZUS z pulpitu wystarczy wybrać zakładkę "ubezpieczenia i składki" a następnie "Twoja informacja o stanie konta w ZUS".

Aplikacja wyświetli ostatnią dostępną "Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS", czyli za 2025 r. Po wybraniu "pokaż PDF" wyświetli się pełna informacja, która zawiera m.in. kwotę odprowadzonych składek i prognozę emerytalną w różnych wariantach w zależności od wieku przejścia na emeryturę.

Chcąc znaleźć informację o stanie swojego konta na PUE ZUS/eZUS wystarczy wejść w "Panel ubezpieczonego", wybrać zakładkę "informacje o stanie konta", a następnie "Informacja za 2025 r.".

Ponadto, jak poinformowano w komunikacie, wszyscy ubezpieczeni, którzy 31 grudnia 2025 r. mieli ukończone 35 lat, otrzymają w Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS.

Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i więcej nie składkujemy - wyjaśniono na zus.pl.

ZUS podkreśla, że te wyliczenia to tylko prognoza, która będzie się zmieniać wraz z podejmowanymi w życiu decyzjami co do dalszej kariery zawodowej - dodano.

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